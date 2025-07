RISCO

Pelo menos 20 prédios foram interditados depois de incêndio no Comércio

Edificações foram isoladas nas ruas Conselheiro Dantas e Algibebes

Além de um prejuízo sem precedentes nos cinco prédios que pegaram fogo no bairro do Comércio, em Salvador, o incêndio causa problemas para dezenas de outras edificações nas imediações. Ao menos 20 prédios foram interditados por conta das chamas, o que prejudica centenas de negócios presentes nas imediações, como conta um funcionário de uma empresa afetada que prefere não dizer o nome. >

“O prédio da minha empresa fica do lado de onde pegou fogo e a nossa sala comercial fica nos andares de cima. Meus colegas vieram trabalhar, mas viram tudo isolado e voltaram para casa. Patrão deve estar desesperado para saber se perdeu tudo lá dentro”, conta o funcionário que trabalha no Edifício Pernambuco, um dos cinco prédios atingidos pelas chamas. >

No local, além de um restaurante no térreo, existem salas comerciais nos andares de cima. O Pernambuco é um dos nove prédios isolados na Rua Conselheiro Dantas, sendo seis isolados por segurança e três por terem sido atingidos de forma direta pelas chamas. Na Rua dos Algebibes, há ao menos outras 11 edificações passando pelo mesmo problema. Nos prédios Silio Pedreira e no outro onde funciona a loja Só Utilidades há chamas sendo controladas.>

Funcionário de um dos prédios, Paulo, que também é morador do Comércio, conta que ninguém pode entrar e nem sair da Rua Algebibes. “O pessoal passou a fita aí porque ainda tem essa fumaça toda, um prédio caiu do outro lado e a gente pode ouvir os estalos no local. Então, todo mundo que trabalha aqui foi avisado para respeitar os limites aí do isolamento, ficando sem trabalhar”, relata.>