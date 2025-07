OPORTUINIDADE

Mais de 400 professores são convocados para Educação na Bahia

Convocação foi publicada no Diário Oficial nesta quinta-feira (17)

Maysa Polcri

Publicado em 17 de julho de 2025 às 15:16

Professor em sala de aula Crédito: Divulgação

A Secretaria da Educação do Estado (SEC) publicou, no Diário Oficial desta quinta-feira (17), a convocação de 427 candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado para professor do Ensino Profissional. Eles vão atuar pelo Regime Especial de Direito Administrativo (Reda) em unidades escolares da capital e do interior. Os convocados devem enviar a documentação exigida até o dia 31 de julho. >

A documentação original e fotocópia listada no edital deverão ser entregues nas sedes dos Núcleos Territoriais de Educação (NTE) do interior para os quais os professores foram aprovados, das 8h30 às 11h30 e das 14h às 17h. Já os aprovados para o NTE de Salvador deverão comparecer na sede da Secretaria de Educação, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), 1º andar, sala 117, nos mesmos horário e período. >