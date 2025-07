SURFE

Gabriel Medina é deixado de fora do Taiti e adia retorno ao Circuito Mundial para 2026

Tricampeão mundial de surfe teve pedido de convite negado para competir em Teahupo'o após recuperação de lesão no ombro



Estadão

Pedro Carreiro

Publicado em 17 de julho de 2025 às 16:00

Gabriel Medina Crédito: William Lucas/COB

Recuperado de uma lesão no ombro que o afastou da temporada, Gabriel Medina teve negado o pedido de convite para disputar a etapa do Taiti do Circuito Mundial de Surfe, marcada entre 7 e 16 de agosto, em Teahupo'o. Com isso, o tricampeão mundial adiará seu retorno às competições para 2026, começando pela tradicional etapa de Bells Beach, na Austrália. >

O tricampeão mundial não vem disputando a atual temporada por causa de uma cirurgia no ombro. Ele se machucou em janeiro deste ano, quando treinava em Maresias, em São Sebastião (SP). Na ocasião, sofreu uma lesão no tendão do músculo peitoral maior do ombro esquerdo. Seu retorno aos treinos aconteceu somente em maio.>

Fora do circuito neste ano, Medina precisaria de um convite para poder entrar na etapa do Taiti. Ele manifestou o interesse ainda no mês de maio, em seu plano de retornar às ondas em competição em Teahupo'o, conhecida pelos tubos e por render imagens espetaculares das ondas.>

O pedido pelo convite, contudo, não deu resultado. Segundo apurou o Estadão, as chances de Medina entrar na etapa são remotas. Os convites disponíveis foram direcionados ao francês Kauli Vaast, campeão olímpico nos Jogos de Paris-2024, e a outra ficará com o vencedor da fase qualificatória. >

A única possibilidade que permitiria a entrada de Medina na chave seria a desistência de algum surfista que já vinha competindo na temporada, geralmente por questões físicas.>