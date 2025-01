FICOU NA ESPANHA

Piqué decide se mudar sozinho para Miami e deixa namorada para trás

Clara Chía até hoje não conhece os filhos do ex-jogador com Shakira

Gerard Piqué se mudou recentemente para Miami, nos Estados Unidos, para ficar mais perto dos filhos, Sasha, de 12 anos, e Milan, de 10, frutos do relacionamento com a cantora Shakira. A decisão do ex-zagueiro do Barcelona, porém, teria deixado a namorada, Clara Chía, abalada. Isso porque ele se instalou sozinho em solo americano, sem a espanhola.>