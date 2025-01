HÁ 12 ANOS

Dólar a R$ 2,34 e Ronaldinho no Galo: Como era o mundo quando Neymar deixou o Santos

Renúncia do Papa, incêndio na Boate Kiss e morte de Nelson Mandela marcaram o ano de 2013

Marina Branco

Publicado em 31 de janeiro de 2025 às 13:02

Neymar em sua primeira passagem pelo Santos Crédito: Ricardo Saibun/Santos FC

Já faz tempo desde que Neymar deixou o Santos para ir ao Barcelona em 2013, e de lá para cá, o mundo mudou muito - mas você tem noção do quanto? Foi em 2013 que o craque conquistou a Copa das Confederações pelo Brasil, e começou a construir sua carreira internacional, para voltar doze anos depois, nesta sexta-feira (31). Desde então, o jogador passou por Paris Saint-Germain e Al-Hilal, ao longo de acontecimentos que mudaram o mundo.>

O Papa

O primeiro grande marco de 2013 foi a renúncia do Papa Bento XVI. Com a saída, o novo Papa se tornou Francisco, que segue o papado até atualmente. Bento, por outro lado, faleceu em 2022, há quase três anos. >

O dólar

Hoje, quase seis reais são necessários para converter em um dólar. Na época de Neymar no Santos, a moeda americana valia apenas R$ 2,34, cotação muito menor. Isso significa que, se fosse vendido ao Barcelona atualmente, Neymar renderia três vezes mais do que rendeu na época ao clube brasileiro. >

A Seleção Brasileira

No futebol jogado pelo Brasil, a realidade também era bem diferente. Enquanto hoje a Seleção enfrenta uma crise difícil, em 2013 a amarelinha se via às vésperas de Copa do Mundo, ainda sem o trauma do 7 a 1 contra a Alemanha, e se preparava para receber o mundial em sue próprio país. Vinda da vitória em cima da Espanha que rendeu a Copa das Federações, a Canarinha estava em excelente fase.>

Nelson Mandela

O ano de 2013 também é lembrado pela morte de Nelson Mandela, líder da luta contra o racismo e a desigualdade, e primeiro presidente negro da África do Sul. Aos 95 anos, Mandela falecia, deixando o legado do combate ao segregacionismo imposto pelo apartheid.>

Libertadores e Brasileirão

No mundo da bola, a Libertadores era conquistada pelo Atlético, enquanto o Brasileirão ficava por conta do Cruzeiro, consagrando a era mineira no futebol brasileiro. Na Raposa, brilhavam Éverton Ribeiro e Ricardo Goulart, enquanto no Galo, o protagonista era o inesquecível Ronaldinho Gaúcho.>

Além dos clubes de Minas Gerais, o Flamengo também ganhou destaque ao vencer a Copa do Brasil, iniciando uma sequência de títulos importantes nos anos seguintes.>

Boate Kiss