DE VOLTA AO PEIXE

Saiba qual a programação para a festa de apresentação de Neymar no Santos

As comemorações acontecerão hoje (31), na Vila Belmiro

Marina Branco

Publicado em 31 de janeiro de 2025 às 10:03

Neymar em jogo do Santos na Vila Belmiro Crédito: Raul Baretta/Santos FC

O grande dia chegou. Neymar está de volta a Santos, e a Vila Belmiro já o espera para oficializar o contrato e aproveitar sua festa de apresentação, tão planejada pelo clube e esperada pelo torcedor. O craque deixou Riad na quarta-feira (29), fez uma pausa na Nigéria e desembarcou em São Roque, no interior paulista, nesta sexta (31).>

De lá, o jogador irá em um helicóptero particular para a Vila Belmiro, onde assinará o contrato válido inicialmente até o final de junho, mas com pretensões de extensão até a Copa do Mundo de 2026. Assim que tudo estiver oficializado, o clube finalmente anunciará a contratação em suas redes sociais, após os anúncios do presidente Marcelo Teixeira e do próprio Neymar.>

Uma vez resolvida a burocracia, é a vez das festas - com ídolos do clube e o público que pagou a taxa de cem reais, a Vila se encherá para receber o craque às 16h da tarde no horário de Brasília, com festa que durará até a entrevista coletiva concedida por Neymar no final das programações. >

Além da apresentação na sexta, ele é esperado na Vila no sábado (1), para assistir ao clássico contra o São Paulo, ainda sem entrar em campo. A expectativa é de que a grande estreia seja contra o Botafogo-SP, no dia 5 de fevereiro, data em que o craque completará 33 anos. No entanto, no jogo contra o São Paulo, deve ser feita uma ação em homenagem ao jogador.>

Qual era o plano inicial

Originalmente, Neymar teria uma apresentação dupla, começando na última quinta-feira (30), se estendendo até o final de semana e o clássico contra o São Paulo. O evento da quinta começaria no Pacaembu, se estendendo para Santos, na Vila, ainda no mesmo dia.>