NOVO REFORÇO DO PEIXE

Ele chegou! Neymar desembarca no Brasil para ser apresentado pelo Santos

Camisa 10 vai assinar contrato com o clube até o dia 30 de junho

Neymar está em solo brasileiro. O atacante desembarcou no Aeroporto Catarina, no interior de São Paulo, na manhã desta sexta-feira (31), ao lado de amigos e do seu pai. O voo que trazia o jogador ao país foi o mais seguido do mundo no site FlightRadar, com milhares de pessoas acompanhando a trajetória da aeronave do camisa 10.>