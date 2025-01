RETORNO AO SANTOS

'Parça' de Neymar, Bruninho, do vôlei, faz pedido especial ao jogador

Levantador comemorou volta do camisa 10 ao Brasil: 'Nada melhor do que voltar para casa'

"O que ele sentia necessário era voltar a ser feliz jogando futebol, que é aquilo que ele mais ama fazer. Ficar na Arábia sem poder jogar pra ele seria muito difícil, seria um martírio, e nada melhor do que voltar pra casa, voltar pra onde ele ama, onde as pessoas realmente gostam dele. É algo parecido com aquilo que eu fiz também de voltar pra casa essa temporada depois de muitos anos fora. A gente não sabe se vai ser por pouco tempo, se vai ser por muito, mas o mais importante é que ele seja feliz fazendo o que ele ama, perto das pessoas que ele ama", comentou Bruninho após a vitória do Campinas sobre o Suzano, por 3 sets a 2, pelas quartas de final da Copa Brasil.>

Após passar três temporadas no Modena, da Itália, Bruninho foi anunciado pelo Campinas no ano passado. Ele, inclusive, retornou às quadras na última quinta-feira (30), depois de mais de um mês se recuperando de uma lesão no ombro. Já Neymar se prepara para voltar a vestir a camisa do Santos. Ele chegará ao Brasil em breve e será apresentado pelo Peixe com uma grande festa ainda nesta sexta-feira (31).>