ELE TÁ CHEGANDO

Onde está o avião de Neymar? Voo para o Brasil é o mais seguido do mundo

Jogador será apresentado pelo Santos com festa nesta sexta-feira (31)

O avião que traz Neymar de volta ao Brasil para jogar no Santos é o mais acompanhado do mundo na plataforma FlightRadar, que rastreia voos. Ainda no início da manhã desta sexta-feira (31), mais de 14 mil pessoas seguiam no site o trajeto da viagem do craque. A aeronave deixou Riad na quarta-feira (29), fez uma pausa na Nigéria e irá pousar em São Roque, no interior de São Paulo, em breve. Veja aqui onde ela está.>