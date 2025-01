MENINOS DA VILA

Rodrygo comemora volta de Neymar ao Santos: 'Meu ídolo'

O também santista que atualmente joga pelo Real Madrid relembrou a idolatria que tinha por Neymar quando era criança

Em clima de comemoração pela volta de Neymar ao Santos, o também menino da Vila Belmiro Rodrygo Goes, astro da Seleção Brasileira e do Real Madrid, deixou sua mensagem para o craque que chamava de ídolo quando era mais jovem. Ascendendo no Santos após a explosão de Neymar, Rodrygo conta que tem o brasileiro como referência. >

"Meu ídolo! Era assim que eu me referia à você, uns 15 anos atrás (o tempo passa muito rápido). Hoje, mais do que um ídolo, um amigo, você ganha ainda mais o meu respeito e admiração. Contrariando qualquer lógica, colocando o amor e a felicidade acima de tudo, não tem como eu não me orgulhar do meu ídolo de infância", elogiou.>