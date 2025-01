DE VOLTA PARA A VILA

Jogadores comemoram volta de Neymar ao Santos

Rodrygo, Vini Jr, Paquetá, Lucas Moura e muitos outros atletas deixaram mensagens para o brasileiro

Não é só o torcedor brasileiro que está comemorando a volta de Neymar - os jogadores estão celebrando em peso o retorno do craque ao Santos, clube que o revelou, e encheram os comentários da publicação de anúncio feita no Instagram do atleta. >