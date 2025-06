DE SAÍDA

Carpini confirma que nome de peso vai deixar o Vitória: ‘frustração’

Treinador antecipou a saída de Wellington Rato, que chegou com status de destaque, mas não rendeu o esperado

A reformulação no elenco do Vitória segue a todo vapor, e o próximo nome a deixar o clube deve ser o de Wellington Rato. Contratado com status de estrela e após grande expectativa por parte da torcida, o meia-atacante de 32 anos está na lista de dispensas e sequer foi relacionado para o empate contra o Cruzeiro, na última quinta-feira (13). Na coletiva pós-jogo, o técnico Thiago Carpini confirmou que o atleta está de saída. >