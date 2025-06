MOMENTO DIFÍCIL

Jamerson desabafa após grave lesão: ‘vinha voltando a sorrir’

Lateral-esquerdo do Vitória fraturou e rompeu os ligamentos do tornozelo direito e pode ficar até 6 meses afastado

Pedro Carreiro

Publicado em 13 de junho de 2025 às 18:08

Jamerson após cirurgia no tornozelo Crédito: Reprodução/Instagram

Após passar por cirurgia, Jamerson usou suas redes sociais para se pronunciar. O lateral-esquerdo fraturou e rompeu os ligamentos do tornozelo direito durante o empate sem gols entre Vitória e Cruzeiro, na última quinta-feira (12), no Barradão, após levar carrinho de Eduardo. Em publicação na sua conta no Instagram, nesta sexta-feira (13), o atleta de 26 comentou sobre a gravidade da lesão e o baque emocional que sofreu.>

“Confesso que não foi nada fácil receber este tipo de notícia, especialmente no melhor momento da minha carreira, onde eu vinha voltando a sorrir, me sentia cada vez mais confiante e preparado”, escreveu.>

Apesar do momento difícil, Jamerson tranquilizou a torcida e agradeceu por todo o apoio que vem recebendo. >

“Já fiz a cirurgia e, graças a Deus, ocorreu tudo bem. Agora é focar na recuperação, com paciência, disciplina e cabeça boa. Estou sendo muito bem acompanhado por profissionais de confiança e tenho certeza de que, com trabalho e o apoio de vocês, vou voltar ainda mais forte”, completou.>

“Agradeço imensamente pelas mensagens, orações e todo o carinho que venho recebendo desde o ocorrido. Isso me dá ainda mais força”. concluiu >

O lance

Já nos acréscimos da primeira etapa, Jamerson recebeu a bola pela esquerda e arrancou em direção a linha de fundo, quando recebeu um carrinho de Eduardo. O jogador cruzeirense acertou o tornozelo do jogador rubro-negro com um carrinho, travando completamente a articulação. Jamerson caiu no gramado gritando de dor, e a cena chocou jogadores de ambos os times. O jogador cruzeirense acabou recebendo cartão vermelho direto pela jogada, o que deixou Léo Jardim, técnico da equipe mineira, revoltado. >

Tempo de recuperação

Jamerson sofreu um trauma torcional no tornozelo direito, com fratura do maléolo lateral e rupturas completas do ligamento deltóide e da sindesmose — articulação que liga a tíbia à fíbula. A lesão exigiu cirurgia imediata, realizada na mesma noite da partida, entre 23h30 e meia-noite. >

“O tratamento indicado foi cirúrgico, que é mandatório para esse tipo de lesão. A cirurgia consistiu na fixação da fíbula com placa e parafusos, além da reconstrução do ligamento deltóide e da sindesmose”, explicou o médico.>

O jogador segue internado, com previsão de alta ainda nesta sexta-feira (13). O tornozelo permanecerá inicialmente imobilizado com gesso e, posteriormente, será utilizado uma bota ortopédica para o início da reabilitação funcional. A previsão de retorno aos gramados varia entre quatro a seis meses.>

“A fratura cicatriza em torno de seis semanas, mas a parte ligamentar, especialmente a sindesmose, exige um tempo maior. Por isso, estimamos de quatro a seis meses para que ele possa voltar a jogar e performar com segurança”, completou Dr. Marcelo Cortes.>

Comoção dos companheiros

A lesão de Jamerson deixou todos no Barradão abalados, principalmente os companheiros de equipe e os membros da comissão técnica rubro-negra. >

“A gente ficou muito triste. A gente viu ali que com certeza deve ter dado alguma fratura, alguma coisa, mas a gente ora e espera que ele esteja bem, Deus vai abençoar ele”, disse Matheuzinho após a partida. >