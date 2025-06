MOMENTO RUIM

Carpini lamenta empate contra o Cruzeiro marcado por lesão de Jamerson: ‘Noite triste’

Vitória ficou no 0 a 0 com a Raposa em jogo que Jamerson fraturou e rompeu os ligamentos do tornozelo

Pedro Carreiro

Publicado em 13 de junho de 2025 às 05:00

Após empatar sem gols com o Cruzeiro nesta quinta-feira (12), no Barradão, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Vitória entra na pausa para o Mundial de Clubes vivendo um jejum de cinco jogos sem vencer. Apesar da sequência negativa, o Leão da Barra encerra essa fase fora da zona de rebaixamento — ao menos por enquanto. Com 11 pontos, o clube ocupa a 16ª colocação, à frente do Internacional, que tem a mesma pontuação, mas saldo de gols inferior. >

Ainda assim, o técnico Thiago Carpini classificou a partida como “triste”, não apenas pelo resultado, mas também pelos acontecimentos que marcaram o duelo. O Vitória jogou toda a segunda etapa com um jogador a mais, após a expulsão de Eduardo, nos acréscimos do primeiro tempo. O lateral do Cruzeiro foi expulso por uma entrada dura em Jamerson, que sofreu uma fratura e rompimento dos ligamentos do tornozelo direito. O jogador precisou deixar o estádio de ambulância e foi submetido a cirurgia ainda na noite de quinta-feira.>

“Não era o que a gente imaginava. Trabalhamos muito nos últimos dias para conquistar uma vitória em casa. A equipe vem numa crescente em termos de ambiente, mas o gramado hoje estava impraticável. A nossa superioridade numérica pouco pôde ser aproveitada nessas condições. O Carlinhos entrou para brigar por uma bola, era um jogo de guerra, de disputa. Pelas circunstâncias, pela lesão do Jamerson, foi uma noite muito triste. O grupo sentiu bastante, é um momento difícil para o atleta”, afirmou Carpini, em entrevista coletiva após a partida.>

Apesar de ter atuado com um jogador a mais, o Vitória não conseguiu transformar a vantagem em domínio técnico ou chances claras. E essa não foi a primeira vez que a equipe desperdiça uma oportunidade semelhante. Contra o Bahia e o Universidad Católica, por exemplo, o Rubro-Negro também teve superioridade numérica durante boa parte dos jogos, mas acabou derrotado. Desta vez, porém, Carpini atribuiu o baixo rendimento às condições do gramado.>

“Sobre os jogos anteriores, já falamos quando aconteceu. Bahia, Universidad Católica... passou. Perdemos, fomos eliminados, perdemos um título. São águas passadas. Sobre hoje, ter um a mais pouco influenciou. Não houve controle, nem volume de jogo. Foi uma partida travada, de muita disputa. Impossível fazer qualquer avaliação técnica diante de um campo nessas condições”, concluiu o treinador.>