BRASILEIRÃO

Sob forte chuva, Vitória não consegue aproveitar expulsão do Cruzeiro e fica só no empate

Mesmo jogando com um a mais durante toda a segunda etapa, o Leão da Barra ficou no 0 a 0 contra a Raposa

Pedro Carreiro

Publicado em 12 de junho de 2025 às 21:17

Vitória x Cruzeiro Crédito: JUNIOR DAMASCENO/ESTADÃO CONTEÚDO

Debaixo de muita chuva e sob um gramado encharcado, o Vitória não conseguiu aproveitar um tempo inteiro com um jogador a mais e empatou sem gols com o Cruzeiro, nesta quinta-feira (12), no Barradão, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Leão chegou aos 11 pontos e permanece, por ora, fora da zona de rebaixamento. No entanto, ainda pode terminar a rodada no Z-4, a depender dos demais resultados.

A bola mal rolou no Barradão. Com o campo alagado, os jogadores precisavam lidar não apenas com os adversários, mas também com as armadilhas do gramado. Ainda assim, ambas as equipes criaram chances perigosas na primeira etapa, especialmente o Cruzeiro, que teve uma leve superioridade nos 45 minutos iniciais. O primeiro tempo, porém, ficou marcado por um lance lamentável: a entrada dura de Eduardo em Jamerson resultou em uma fratura na perna direita do lateral-esquerdo do Vitória, que precisou deixar o estádio de ambulância. O cruzeirense foi expulso diretamente pelo árbitro.>

Na segunda etapa, mesmo com um jogador a mais, o Leão da Barra novamente não soube se impor. A equipe teve mais posse de bola, mas não conseguiu transformar esse domínio em perigo real para o goleiro Cássio e terminou a partida sem balançar as redes: 0 a 0.>

Agora, com a pausa para a disputa do Mundial de Clubes, o Vitória só voltará a campo no segundo fim de semana de julho, quando enfrentará o Internacional, no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 13ª rodada. Durante os primeiros 15 dias dessa paralisação de 30 dias, o elenco rubro-negro estará de férias, com retorno aos treinos programado para a segunda metade do período.>

O Jogo

Com a forte chuva e o gramado do Barradão encharcado, as duas equipes enfrentaram muita dificuldade para conduzir a bola e trocar passes simples desde o apito inicial. Ainda assim, apesar das condições adversas, o Cruzeiro conseguiu, aos trancos e barrancos, manter mais a posse de bola e foi o primeiro a levar perigo ao gol adversário. Aos seis minutos, Eduardo apareceu na segunda trave para cabecear um cruzamento, mas a bola foi direto nas mãos de Lucas Arcanjo. >

Após a pressão inicial da Raposa, o Vitória despertou no jogo, começou a explorar os trechos menos alagados do campo e também passou a atacar. Aos nove minutos, Matheusinho puxou um contra-ataque e tocou para Claudinho, na quina da grande área. O lateral-direito cruzou para Lucas Braga, que desviou de cabeça na direção de Renato Kayzer, livre na pequena área. No entanto, Fabrício Bruno apareceu bem e cortou. A bola ainda ficou viva na área, mas Lucas Romero afastou o perigo com um chutão.>

Logo em seguida, o Cruzeiro quase abriu o placar. Kaio Jorge recebeu na entrada da área e tentou o chute, mas, devido às más condições do gramado, a bola travou na lama e sobrou limpa para Eduardo. No entanto, Lucas Arcanjo saiu do gol com precisão e, com um carrinho providencial, afastou o perigo.>

A partir dos 20 minutos do primeiro tempo, a chuva cessou, o gramado começou a secar, e as condições de jogo melhoraram gradualmente. O Cruzeiro soube aproveitar esse novo cenário. Após uma boa triangulação pela esquerda, Matheus Pereira cruzou na área e encontrou Eduardo livre, que cabeceou com perigo, mas para fora.>

O Vitória não se intimidou e, pouco depois, se aproveitou dos pontos ainda alagados do gramado para criar uma boa chance. Osvaldo foi até a linha de fundo e cruzou rasteiro para a entrada da área. A bola parou em uma poça e ficou à feição para Matheusinho bater de primeira. O chute tinha endereço, mas desviou na defesa e saiu pela linha de fundo, em escanteio.>

Com o gramado mais seco, o jogo passou a ser menos físico e mais tático, com menos chutões e disputas travadas, mas também menos chances claras para ambos os lados. Foi apenas aos 40 minutos que as equipes voltaram a ameaçar. Após cobrança de escanteio do Cruzeiro, a bola ficou viva na área do Vitória e acabou sobrando para Villalba, que soltou uma bomba de perto da pequena área e acertou o travessão.>

Quando a partida já se encaminhava para o intervalo, ocorreu um lance forte, que mudaria os rumos do jogo e, muito provavelmente, colocaria um fim na temporada de Jamerson. O lateral-esquerdo do Vitória tentou arrancar pela linha de fundo, mas foi atingido com um carrinho de Eduardo. O impacto resultou em uma fratura na perna direita do jogador. Eduardo recebeu cartão vermelho direto, e Jamerson precisou ser retirado do estádio de ambulância, dando lugar à Maykon Jesus. >

Na volta do intervalo, mesmo em desvantagem numérica, o Cruzeiro iniciou o segundo tempo com mais intensidade. Logo no primeiro minuto, William encontrou espaço na entrada da área e finalizou para boa defesa de Lucas Arcanjo. Pouco depois, a Raposa teve nova oportunidade em uma falta próxima à grande área. Na cobrança, Matheus Pereira bateu por cima da barreira e a bola passou com perigo sobre o travessão. >

Por volta dos 10 minutos, o cacau voltou a cair, e as condições de jogo pioraram novamente. Com o gramado encharcado, o campo ficou pesado, dificultando a troca de passes e a condução da bola. Atento ao cenário, o técnico Thiago Carpini decidiu fortalecer o time fisicamente, promovendo as entradas de Carlinhos e Willian Oliveira.>

Inicialmente, as mudanças não surtiram o efeito esperado. O Cruzeiro, mesmo com um jogador a menos, manteve o controle da partida e seguiu ditando o ritmo. No entanto, por volta dos 20 minutos, o Vitória começou a se encontrar em campo e passou a pressionar a equipe mineira em busca do gol de empate. Com Kayzer e Carlinhos como referências no ataque, o time passou a encaixar bolas longas, aproveitando a estatura e o físico dos atacantes, que se alternavam entre fazer o pivô e aparecer como opção.>

Entretanto, embora tivesse muito mais posse e prendesse o Cruzeiro no próprio campo de defesa, o Leão não conseguia criar chances realmente claras. A equipe vivia de cruzamentos para área, que, na maioria das vezes, não rendiam em nada e não levavam perigo à meta defendida por Cássio. O mais próximo que a equipe teve de uma chance de gol foi uma bicicleta de Carlinhos que passou longe. >

Na reta final da partida, o Cruzeiro ainda voltou a frequentar o campo de ataque e Rubro-negro baiano teve que se fechar lá atrás. Mas, apesar da pressão adversária, o Leão segurou as pontas lá atrás e garantiu um pontinho.>

Ficha do jogo

Vitória 0 x 0 Cruzeiro - 12ª rodada do Campeonato Brasileiro >

Vitória: Lucas Arcanjo; Claudinho, Edu, Zé Marcos e Jamerson (Maykon Jesus); Ronald (Willian Oliveira), Baralhas e Matheuzinho; Osvaldo (Carlinhos), Lucas Braga (Gustavo Mosquito) e Renato Kayzer (Léo Pereira). Técnico: Thiago Carpini.>

Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Eduardo e Matheus Pereira (Marquinhos); Wanderson e Kaio Jorge (Bolasie). Técnico: Leonardo Jardim >

Local: Estádio Barradão, em Salvador >

Cartões Amarelos: Carlinhos e Willian Oliveira (Vitória); Matheus Pereira e Lucas Romero (Cruzeiro)>

Cartões vermelhos: Eduardo (Cruzeiro) >

Público pagante: 6.145>

Renda: R$ 160.659,00>

Arbitragem: Alex Gomes Stefano (RJ), auxiliado por Luiz Claudio Regazone (RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)>