Jamerson fratura e rompe ligamentos do tornozelo após entrada de jogador do Cruzeiro

Lateral do Vitória fraturou se lesionou após carrinho de Eduardo e já foi operado

Um lance forte marcou o empate sem gols entre Vitória e Cruzeiro, nesta quinta-feira (12), no Barradão, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O lateral-esquerdo Jamerson, do Vitória, sofreu uma fratura e ruptura dos ligamentos do tornozelo direito após uma carrinho de Eduardo, nos acréscimos do primeiro tempo. >