Sem aproveitar expulsão do Cruzeiro, Matheuzinho atribui empate ao gramado: 'impraticável'

Jogando com uma a mais durante toda a segunda etapa, o Leão da Barra ficou no 0 a 0 contra a Raposa, nesta quinta-feira (12)

Publicado em 12 de junho de 2025 às 22:33

O Vitória entra na pausa para o Mundial de Clubes vivendo um jejum incômodo: já são cinco jogos seguidos sem vencer. O que torna a situação ainda mais preocupante é que, em três dessas partidas, a equipe atuou boa parte do tempo com um jogador a mais, mas não conseguiu aproveitar a vantagem numérica. Foi o caso do empate sem gols com o Cruzeiro, nesta quinta-feira (12), no Barradão, pela 12ª rodada do Brasileirão. >

O rubro-negro baiano jogou toda a segunda etapa com superioridade numérica, após a expulsão de Eduardo nos acréscimos do primeiro tempo. O meia cruzeirense recebeu o cartão vermelho direto após um carrinho violento que resultou em uma fratura na perna direita de Jamerson, que precisou deixar o campo de ambulância.>

Diferentemente das derrotas anteriores para o Bahia e para o Cerro Largo, em que também teve vantagem numérica, o Leão, dessa vez, teve mais um adversário: o gramado do Barradão, completamente encharcado. Segundo Matheuzinho, as condições do campo foram determinantes para o resultado.>

“Acho que hoje, mesmo com um a mais, a gente não conseguiu jogar por causa do campo. Estava impraticável, impossível jogar daquele jeito. Infelizmente, até o nosso companheiro Jamerson acabou se machucando — espero que ele esteja bem. Mas, com o gramado nesse estado, ter um a mais em campo não faz diferença. O jogo fica feio, travado”, comentou o meio-campista em entrevista ao SporTV após o apito final.>

Agora, o elenco do Vitória terá 15 dias de folga antes de iniciar a preparação para o retorno do Brasileirão. A equipe volta a campo apenas no segundo fim de semana de julho, quando enfrenta o Internacional, no Beira-Rio, pela 13ª rodada.>