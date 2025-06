VAI DEIXAR SAUDADE?

Vitória encaminha venda do atacante Janderson para clube europeu

O atacante que custou R$ 5 milhões aos cofres rubro-negros deve ir para o futebol turco por cerca de R$ 9,5 milhões

Alan Pinheiro

Publicado em 12 de junho de 2025 às 18:33

Janderson Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Janderson está muito perto de deixar o Vitória. A transferência do atacante para o Göztepe, da Turquia, por 1,5 milhão de euros (cerca de R$ 9,5 milhões) está próxima de ser oficializada. Embora o acordo ainda não esteja 100% concluído, o atleta já viajou para a Europa, onde deve assinar contrato nos próximos dias. As informações foram divulgadas inicialmente pelo ge e confirmadas pelo CORREIO. >

Ainda de acordo com o ge, a saída do jogador já era um desejo dele próprio, que aceitou abrir mão de seus 10% nos direitos econômicos para facilitar a negociação. Com isso, o Vitória, que detinha 60% dos direitos do atleta, passa a receber 70% do valor da transferência, totalizando aproximadamente 1,05 milhão de euros (R$ 6,7 milhões). O Botafogo, detentor de 30%, ficará com cerca de 450 mil euros (R$ 2,9 milhões).>

Janderson foi contratado pelo Vitória em 2024 junto ao Botafogo por R$ 5 milhões, sendo a aquisição mais cara do clube na temporada. Em pouco mais de um ano, ele soma 63 partidas com a camisa rubro-negra, com 11 gols e quatro assistências. Na temporada atual, é o artilheiro da equipe com oito gols em 34 jogos, embora viva um jejum de 11 partidas sem balançar as redes.>