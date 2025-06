ROMANCE E FUTEBOL

Amor ou cilada? Confira o desempenho da dupla Ba-Vi jogando no Dia dos Namorados

Bahia e Vitória jogam nesta quinta-feira (12), Dia dos Namorados, contra Bragantino e Cruzeiro, respectivamente

Nesta quinta-feira (12), Dia dos Namorados, os torcedores da dupla Ba-Vi têm compromissos marcados com o coração e a 12ª rodada do Brasileirão. De olho no G-6, o Bahia visita o Fortaleza às 19h, na Arena Castelão. Enquanto isso, no mesmo horário, o Vitória recebe o Cruzeiro, no Barradão, buscando se afastar do Z-4. >