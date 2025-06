CONTAGEM REGRESSIVA

Faltando um ano para a Copa do Mundo de 2026, veja quais seleções já estão classificadas

Das 48 vagas, 13 já foram definidas

No dia 11 de junho de 2026, daqui a exatamente um ano, a bola vai rolar no Estádio Azteca, na Cidade do México, dando início a próxima Copa do Mundo. Embora o Mundial já esteja se aproximando, nem metade dos participantes foram definidos ainda. Dos 48 vagas, apenas 13 têm donos, e três desses são os países sedes: México, Canadá e Estados Unidos. >