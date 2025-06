CLASSIFICADO

Botafogo perde para o Atlético, vira 1º brasileiro a ser derrotado no Mundial, mas se classifica

Time carioca resiste à pressão do Atlético de Madrid, segura derrota mínima e avança no Mundial de Clubes pelo saldo de gols



Pedro Carreiro

Estadão

Publicado em 23 de junho de 2025 às 18:32

Botafogo 0 x 1 Crédito: Reprodução/Fifa

Em uma partida tensa até os minutos finais, o Botafogo garantiu sua classificação para as oitavas de final do Mundial de Clubes mesmo com a derrota por 1 a 0 para o Atlético de Madrid, nesta segunda-feira (23), no Rose Bowl, em Pasadena. Com um futebol reativo e calculado, o time carioca apostou na vantagem no saldo de gols e viu sua estratégia dar certo diante de um rival que pressionou, mas falhou repetidamente nas finalizações. >

Pelos critérios de desempate, como Botafogo, PSG e Atlético de Madrid somaram seis pontos, os resultados obtidos nos jogos com o Seattle Sounders foram descartados. Dessa forma, cada um ficou com três pontos e a diferença se deu no saldo de gols: +3 para os franceses, zero para os brasileiros e -3 para os espanhóis.>

Botafogo e PSG aguardam a definição de seus adversários na noite desta segunda-feira. O time parisiense vai enfrentar o segundo colocado do Grupo A no próximo domingo, às 13h (de Brasília), em Atlanta, no Mercedes-Benz Stadium. Já os cariocas encaram o líder da chave no sábado, também às 13h, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.>

Pelo Grupo A, Palmeiras e Inter Miami se enfrentam na Flórida às 22h desta segunda-feira (23). Porto e Al-Ahly medem forças no mesmo horário em East Rutherford.>

Com a necessidade da vitória por três gols de diferença, o Atlético de Madrid não se ateve ao controle da bola e tentou repetidamente pressionar a defesa botafoguense. A ânsia do time espanhol deixou espaços e permitiu aos cariocas contragolpearem. Oblak fez a diferença para manter o zero no placar nos primeiros minutos.>

O Atlético de Madrid continuou melhor no jogo e mais propositivo Mas o incômodo com o placar tirou a calma dos colchoneros da mesma forma que decisões contestadas da arbitragem.>

Na reta final do primeiro tempo, o Atlético de Madrid acumulou chances perdidas em lances óbvios de gol. Aos 44 minutos, em mais um momento de bola dividida na grande área, os espanhóis reclamaram de pênalti, e o VAR recomendou revisão de penalidade de Gregore sobre Julián Álvarez. O botafoguense pisou sobre o pé do atacante argentino. No entanto, na revisão, a arbitragem encontrou uma falta de Sorloth sobre Jair, anterior ao pênalti. Por isso, nada foi marcado.>

Para o segundo tempo, Simeone decidiu lançar o Atlético de Madrid ainda mais ao ataque. Para isso, sacou o meia inglês Gallagher e colocou o experiente francês Antoine Griezmann.>

O Botafogo manteve sua estratégia de contra-ataque, atraindo os rivais para o seu campo. A bola que encaixou no jogo com o PSG teimava em não aparecer. Os escapes do time alvinegro se davam prioritariamente pelas beiradas. Com baixa presença no ataque, ficou difícil encontrar alguém para finalizar.>

O Atlético de Madrid somou inúmeras chances de gol, mas pecou na conclusão. A pressão do relógio atrapalhou consideravelmente as pretensões dos espanhóis. Oblak foi quem precisou se preocupar. Em rara chance do Botafogo no segundo tempo, Igor Jesus viu o goleiro impedir a bola de balançar as redes aos 20 minutos.>