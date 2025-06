MUNDIAL DE CLUBES

Inter Miami x Palmeiras: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Válida pela 3ª rodada do Grupo A, a partida será disputada no no Estádio Hard Rock, em Miami (EUA), às 22h

Pedro Carreiro

Publicado em 23 de junho de 2025 às 18:00

Inter Miami x Palmeiras Crédito: Divulgação/Fifa

Inter Miami e Palmeiras se enfrentam nesta segunda-feira (23 de junho), às 22h (de Brasília), no Estádio Hard Rock, em Miami (EUA), pela 3ª rodada do Mundial de Clubes da Fifa 2025. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações >

Onde assistir Inter Miami x Palmeiras ao vivo

A partida entre Inter Miami e Palmeiras terá transmissão ao vivo pela TV Globo, SporTV, CazéTV e DAZN. >

Inter Miami

O Inter Miami vem embalado por uma vitória histórica sobre o Porto, encerrando um longo jejum de derrotas de clubes europeus no Mundial de Clubes. Comandado por Messi e Luis Suárez, o time soma uma vitória e uma derrota até aqui. Messi, que marcou um belo gol de falta na última rodada, soma 16 gols e seis assistências em 22 jogos na temporada. O técnico Javier Mascherano conta com força máxima. >

Palmeiras

O Palmeiras estreou com empate sem gols contra o Porto e venceu o Al Ahly por 2 a 0 na segunda rodada. O time de Abel Ferreira precisa de um empate para se classificar às oitavas de final. Destaque para Flaco López e Maurício, que saíram do banco e marcaram na última partida. Sete jogadores estão pendurados: Gustavo Gómez, Giay, Richard Ríos, Piquerez, Raphael Veiga, Felipe Anderson e o próprio técnico Abel Ferreira. >

Prováveis escalações de Inter Miami x Palmeiras

Inter Miami: Óscar Ustari; Ian Fray, Tomás Avillés, Maximiliano Falcón, Noah Allen (Jordi Alba); Tadeo Allende, Federico Redondo, Sergio Busquets, Telasco Segovia; Lionel Messi, Luis Suárez. Técnico: Javier Mascherano>

Palmeiras: Weverton; Giay, Murilo, Gustavo Gómez, Piquerez; Aníbal Moreno, Richard Ríos, Felipe Anderson (Maurício); Facundo, Estêvão, Flaco López (Rômulo). Técnico: Abel Ferreira

>

Ficha do Jogo

Jogo: Inter Miami x Palmeiras

>

Campeonato: Mundial de Clubes da Fifa 2025>

Rodada: 3ª rodada>

Data: Segunda-feira, 23 de junho de 2025>

Horário: 22h (horário de Brasília)>

Local: Estádio Hard Rock, Miami - FL (Estados Unidos)>