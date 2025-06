CHOCOLATE

City atropela Al-Ain e empata com Juventus no topo do grupo G do Mundial

Time de Guardiola aplica impiedosos 6 a 0 na equipe árabe e mostra que está com sede de título no Mundial de Clubes.



Pedro Carreiro

Estadão

Publicado em 23 de junho de 2025 às 14:07

Manchester City Crédito: Divulgação/Fifa

Em sua primeira partida oficial contra o Al-Ain, o Manchester City não tomou conhecimento do rival e goleou por 6 a 0 neste domingo (22), pela 2ª rodada do Mundial de Clubes. Dominando do início ao fim, o time comandado por Pep Guardiola garantiu a classificação antecipada à próxima fase e igualou a Juventus na liderança do Grupo G, deixando claro que está em busca de redenção após uma temporada muito abaixo. >

'Mordido' por uma rara temporada em que não ganhou títulos, Guardiola mostrou que sua equipe não veio para brincar no Mundial. Enquanto muitos europeus possam vir a justificar seus tropeços por estarem em final de temporada, para o City não teve nada disso. É bem verdade que teve dois adversários frágeis até o momento. Mas, fez o que se espera de uma potência que é. Utilizou praticamente força total e dominou completamente as ações do duelo deste domingo, dia 22.>

Assim como no primeiro compromisso, que teve gol de Folden logo aos 2 minutos de partida, o City não demorou para abrir o placar novamente: Gundogan aos 7 minutos, em um cruzamento dentro da área. A bola entrou na 'bochecha da rede' quando o meia alemão levantou procurando o goleador Erling Haaland. Echeverri fez o segundo numa pintura de falta aos 26 e Haaland quase faz o terceiro alguns segundos depois, mas ainda conseguiu guardar o dele ainda no primeiro tempo.>

O time dos Emirados Árabes Unidos não viu a cor da bola e ficou praticamente acuado no campo de defesa. Tamanho domínio de Manchester se sustentou nas estatísticas: foram mais de 75% da posse de bola para os britânicos durante quase o tempo todo.>

A volta do intervalo seguiu o roteiro da primeira etapa. O jogo ganhou contornos de amistoso de luxo. Tão logo as coisas não davam certo para o City, o time britânico apertava a marcação e logo recuperava a posse. A sensação que deu é a de que Manchester faria o quarto gol a qualquer momento - e quase fez, mas o goleiro Khalid Eisa operou um verdadeiro milagre ao salvar duas finalizações seguidas de Haaland.>

Na tentativa de dar ritmo de jogo a todo mundo, Guardiola começou a mesclar entre titulares, reservas e recém-chegados ao clube. O Al-Ain também fez alterações no decorrer da partida, mas nenhuma que fosse alterar o enredo do jogo em si. O quarto gol saiu dos pés de Gundogan novamente, que finalizou com categoria após infiltrar como quis no meio da defesa árabe após lindo passe de Bernardo Silva.>

O City queria mais. Com a vitória debaixo do braço, começou a buscar a goleada de olho em diminuir a diferença de saldo para a Juventus. E conseguiu. A diferença deu lugar à igualdade no saldo. Bobb guardou o quinto gol aos 38 e Cherki o sexto aos 43. O sétimo gol não saiu por detalhes. Completamente entregue, o Al-Ain assistiu de camarote a mais uma goleada respeitosa do Manchester de Guardiola.>

Classificados à próxima fase, Juventus e Manchester City medem forças na próxima quinta-feira pela liderança do Grupo G. A diferença de saldo que estava a favor da "Velha Senhora" não existe mais.>