ROBOZÃO NOIVO

Após nove anos de namoro, Cristiano Ronaldo pede Georgina em casamento

Craque português oficializa o noivado com a influenciadora Georgina Rodríguez, que compartilhou o anúncio nas redes sociais

Pedro Carreiro

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 20:42

Cristiano Ronaldo e Georgina estão noivos Crédito: Reprodução/Instagram

Cristiano Ronaldo surpreendeu fãs ao pedir Georgina Rodríguez em casamento. O anúncio oficial foi feito nesta segunda-feira (11) pela influenciadora, que compartilhou nas redes sociais a imagem do anel de noivado: um diamante oval de grandes proporções presenteado pelo atacante do Al-Nassr. “Sim, eu aceito. Nesta e em todas as minhas vidas”, escreveu.

Veja fotos de Cristiano e Georgina 1 de 9

Juntos desde 2016, o casal tem duas filhas, Bella Esmeralda e Alana Martina. Georgina também é madrasta dos gêmeos Eva e Matteo, nascidos por barriga de aluguel antes do início do relacionamento.

O noivado põe fim a anos de especulações sobre o tema. Amigos próximos a Georgina até brincavam sobre a demora do pedido de Cristiano. No documentário Soy Georgina, disponível na Netflix, ela contou que a canção El Anillo, de Jennifer Lopez, era frequentemente cantada para provocá-la: “Desde que essa música saiu, começaram a cantá-la para mim. Mas, bem, isso não depende de mim.”

Cristiano, por sua vez, já havia comentado em entrevista que o casamento aconteceria no momento certo. “Eu sempre digo a ela: ‘[vamos nos casar] quando tivermos aquele clique’. Como tudo em nossa vida, ela sabe do que estou falando. Pode ser em um ano, seis meses ou até um mês. Tenho 1000% de certeza de que vai acontecer”, afirmou na época.