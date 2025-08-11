Acesse sua conta
Segundo boxeador japonês morre após lesão cerebral em evento em Tóquio

Um dia após a morte de Shigetoshi Kotari, o peso-leve Hiromasa Urakawa não resiste a lesão cerebral sofrida em evento de 2 de agosto

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 19:41

Hiromasa Urakawa
Hiromasa Urakawa Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um dia depois da morte de Shigetoshi Kotari, o boxe japonês sofreu nova perda. Hiromasa Urakawa, de 28 anos, faleceu na noite do último sábado (9) em decorrência de uma lesão cerebral sofrida durante uma luta realizada em 2 de agosto, em Tóquio. O óbito foi confirmado pela Organização Mundial de Boxe (WBO) e pela Associação Mundial de Boxe (WBA).

Urakawa, peso-leve, lutou nas preliminares da disputa do cinturão super-pena da Federação de Boxe Oriental e do Pacífico (OPBF), evento que teve como atração principal o duelo entre Kotari e Yamato Hata. Ele foi nocauteado no oitavo round por Yojji Saito, registrando a terceira derrota em suas últimas quatro lutas.

Após o combate, Urakawa desmaiou ainda no vestiário e foi levado de urgência a um hospital na capital japonesa. Diagnosticado com hematoma subdural agudo, mesmo tipo de lesão que vitimou Kotari, passou por uma craniotomia para remoção de parte do osso craniano. Desde então, permanecia em coma, sem conseguir se recuperar.

O caso reacende debates sobre a segurança do boxe no Japão. Em 2023, outro evento no país registrou duas mortes na mesma noite: Kazuki Anaguchi e Kanamu Sakama. Mais recentemente, o lutador Gin Shigeoka foi hospitalizado com traumatismo craniano severo.

Diante da morte de Kotari, a Comissão de Boxe do Japão anunciou nesta semana a redução do número de rounds nas disputas de cinturão, de 12 para 10. Entretanto, a medida não teria prevenido o caso de Urakawa, já que sua luta tinha previsão de apenas oito assaltos.

