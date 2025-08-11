Acesse sua conta
Vitória fecha primeiro turno do Brasileirão com 41,3% de risco de rebaixamento

Dados da UFMG apontam situação delicado do Leão da Barra, que pode piorar por conta dos jogos a menos dos adversários diretos

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 16:22

Vitória
Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O desempenho do Vitória no primeiro turno do Brasileirão pode ser classificado como frustrante. Na 16ª colocação, com 18 pontos, o Leão da Barra é a segunda equipe com menos vitórias (3), a que mais empatou (9) e dono do terceiro pior ataque (16 gols marcados). Esse desempenho se reflete em um número alarmante: 41,3% de chances de rebaixamento, segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Relembre os jogos do Vitória no 1º turno do Brasileirão

1ª rodada - Juventude 2 x 0 Vitória  por Victor Ferreira/EC Vitória
2ª rodada - Vitória 1 x 2 Flamengo por Victor Ferreira/EC Vitória
3ª rodada - Atlético-MG 2 x 2 Vitória por Victor Ferreira I EC Vitória
4ª rodada - Vitória 2x 1 Fortaleza por Victor Ferreira/EC Vitória
5ª rodada - Fluminense 1 x 1 Vitória por Victor Ferreira/EC Vitória
6ª rodada - Vitória 1 x 1 Grêmio  por Victor Ferreira/EC Vitória
7ª rodada Ceará 1 x 0 Vitória por Victor Ferreira/EC Vitória
8ª rodada - Vitória 2 x 1 Vasco  por Victor Ferreira/EC Vitória
9ª rodada - Bahia 2 x 1 Vitória por Arisson Marinho/CORREIO
10º rodada - Vitória 0 x 1 Santos por Victor Ferreira/EC Vitória
11ª rodada - Corinthians 0 x 0 Vitória  por Victor Ferreira/EC Vitória
12ª rodada - Vitória 0 x 0 Cruzeiro por Victor Ferreira/EC Vitória
13ª rodada - Internacional 1 x 0 Vitória por Victor Ferreira/EC Vitória
14ª rodada - Botafogo 0 x 0 Vitória por Victor Ferreira/EC Vitória
15ª rodada - Vitória 1 x 0 Bragantino  por Victor Ferreira/E.C. Vitória
16ª rodada - Vitória 2 x 2 Sport por Victor Ferreira/EC Vitória
17ª rodada - Mirassol 1 x 1 Vitória  por Victor Ferreira / EC Vitória
18ª rodada - Vitória 2 x 2 Palmeiras por Victor Ferreira / EC Vitória
19ª rodada - São Paulo 2 x 0 Vitória  por Victor Ferreira/EC Vitória
Os dados da UFMG indicam que quatro equipes ainda têm probabilidade maior de rebaixamento que o Vitória: Vasco (44,2%), Fortaleza (62,5%), Juventude (78,1%) e Sport (86,9%). Entretanto, todos esses times têm jogos pendentes, o que pode alterar significativamente suas probabilidades quando essas partidas forem realizadas.

O Vasco, por exemplo, ocupa a 17ª posição, com 16 pontos, e tem dois jogos a menos: contra o Juventude, pela 12ª rodada, e contra o Bahia, pela 14ª rodada. Embora as partidas ainda não tenham data marcada, no cenário atual, estando apenas dois pontos atrás do Vitória, o Cruzmaltina ultrapassaria o Leão da Barra na classificação ao vencer um dos jogos ou empatar ambos, colocando-o na zona de rebaixamento.

O Fortaleza também pode se beneficiar de sua partida atrasada. Na 18ª colocação, com 15 pontos, o Leão do Pici tem um jogo a menos, fora de casa contra o Atlético-MG, pela 16ª rodada, ainda sem data definida. Considerando as condições atuais da tabela, em que está três pontos atrás do rubro-negro baiano, uma vitória nesse jogo contra o Galo faria a equipe cearense ultrapassar o Vitória.

