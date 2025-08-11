CORDA NO PESCOÇO

Vitória fecha primeiro turno do Brasileirão com 41,3% de risco de rebaixamento

Dados da UFMG apontam situação delicado do Leão da Barra, que pode piorar por conta dos jogos a menos dos adversários diretos

Pedro Carreiro

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 16:22

Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O desempenho do Vitória no primeiro turno do Brasileirão pode ser classificado como frustrante. Na 16ª colocação, com 18 pontos, o Leão da Barra é a segunda equipe com menos vitórias (3), a que mais empatou (9) e dono do terceiro pior ataque (16 gols marcados). Esse desempenho se reflete em um número alarmante: 41,3% de chances de rebaixamento, segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Os dados da UFMG indicam que quatro equipes ainda têm probabilidade maior de rebaixamento que o Vitória: Vasco (44,2%), Fortaleza (62,5%), Juventude (78,1%) e Sport (86,9%). Entretanto, todos esses times têm jogos pendentes, o que pode alterar significativamente suas probabilidades quando essas partidas forem realizadas.

O Vasco, por exemplo, ocupa a 17ª posição, com 16 pontos, e tem dois jogos a menos: contra o Juventude, pela 12ª rodada, e contra o Bahia, pela 14ª rodada. Embora as partidas ainda não tenham data marcada, no cenário atual, estando apenas dois pontos atrás do Vitória, o Cruzmaltina ultrapassaria o Leão da Barra na classificação ao vencer um dos jogos ou empatar ambos, colocando-o na zona de rebaixamento.

O Fortaleza também pode se beneficiar de sua partida atrasada. Na 18ª colocação, com 15 pontos, o Leão do Pici tem um jogo a menos, fora de casa contra o Atlético-MG, pela 16ª rodada, ainda sem data definida. Considerando as condições atuais da tabela, em que está três pontos atrás do rubro-negro baiano, uma vitória nesse jogo contra o Galo faria a equipe cearense ultrapassar o Vitória.

A situação também é complicada se o Vitória tentar olhar para cima. De acordo com a UFMG, o time tem apenas 16,8% de chances de se classificar para a Copa Sul-Americana de 2026. Atualmente, até o 12º colocado se classifica, mas, dependendo dos campeões da Copa do Brasil, Libertadores e Sul-Americana desta temporada, a vaga pode chegar até o 15º lugar, o que aumentaria as chances do Leão da Barra.

Entretanto, as quatro equipes que precedem imediatamente o Vitória na tabela (Grêmio, 18 pontos; Santos, 21; Corinthians e Ceará, 22 pontos), além de já possuírem certa folga na pontuação em relação ao time baiano, também têm jogos pendentes. Isso abre a possibilidade de se distanciarem ainda mais do Leão da Barra.