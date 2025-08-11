Vitória fecha primeiro turno do Brasileirão com 41,3% de risco de rebaixamento

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 11 de agosto de 2025 às 16:22
O desempenho do Vitória no primeiro turno do Brasileirão pode ser classificado como frustrante. Na 16ª colocação, com 18 pontos, o Leão da Barra é a segunda equipe com menos vitórias (3), a que mais empatou (9) e dono do terceiro pior ataque (16 gols marcados). Esse desempenho se reflete em um número alarmante: 41,3% de chances de rebaixamento, segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
Os dados da UFMG indicam que quatro equipes ainda têm probabilidade maior de rebaixamento que o Vitória: Vasco (44,2%), Fortaleza (62,5%), Juventude (78,1%) e Sport (86,9%). Entretanto, todos esses times têm jogos pendentes, o que pode alterar significativamente suas probabilidades quando essas partidas forem realizadas.
O Vasco, por exemplo, ocupa a 17ª posição, com 16 pontos, e tem dois jogos a menos: contra o Juventude, pela 12ª rodada, e contra o Bahia, pela 14ª rodada. Embora as partidas ainda não tenham data marcada, no cenário atual, estando apenas dois pontos atrás do Vitória, o Cruzmaltina ultrapassaria o Leão da Barra na classificação ao vencer um dos jogos ou empatar ambos, colocando-o na zona de rebaixamento.
O Fortaleza também pode se beneficiar de sua partida atrasada. Na 18ª colocação, com 15 pontos, o Leão do Pici tem um jogo a menos, fora de casa contra o Atlético-MG, pela 16ª rodada, ainda sem data definida. Considerando as condições atuais da tabela, em que está três pontos atrás do rubro-negro baiano, uma vitória nesse jogo contra o Galo faria a equipe cearense ultrapassar o Vitória.
A situação também é complicada se o Vitória tentar olhar para cima. De acordo com a UFMG, o time tem apenas 16,8% de chances de se classificar para a Copa Sul-Americana de 2026. Atualmente, até o 12º colocado se classifica, mas, dependendo dos campeões da Copa do Brasil, Libertadores e Sul-Americana desta temporada, a vaga pode chegar até o 15º lugar, o que aumentaria as chances do Leão da Barra.
Entretanto, as quatro equipes que precedem imediatamente o Vitória na tabela (Grêmio, 18 pontos; Santos, 21; Corinthians e Ceará, 22 pontos), além de já possuírem certa folga na pontuação em relação ao time baiano, também têm jogos pendentes. Isso abre a possibilidade de se distanciarem ainda mais do Leão da Barra.
Diante dessa situação preocupante, o time não tem tempo a perder e precisa reagir urgentemente. Foi com esse foco que a equipe se reapresentou na última segunda-feira (11), no CT Manoel Pontes Tanajura, iniciando a preparação para enfrentar o Juventude neste sábado (16), às 18h30, no Barradão, pela primeira rodada do returno. Na manhã desta terça-feira (12), os trabalhos foram retomados, dando continuidade à preparação para o duelo contra a equipe jaconera.