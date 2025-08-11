Acesse sua conta
Com jogos a menos, Bahia fecha primeiro turno do Brasileirão com 62,4% de chances de Libertadores

Dados da UFMG apontam que o Esquadrão tem boas chances de classificação para a Liberta de 2026

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 16:52

Bahia
Bahia Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Apesar do empate por 3 a 3 com o Fluminense na Fonte Nova, o Bahia encerrou o primeiro turno do Brasileirão em ascensão. Ocupando a quarta colocação, com 30 pontos, o Esquadrão possui a quinta melhor defesa (16 gols sofridos) e é uma das equipes que menos perderam (apenas 3 derrotas), junto com Palmeiras e Mirassol. Esse bom desempenho se traduz em um número animador: 62,4% de chances de classificação para a Libertadores, de acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Relembre os jogos do Bahia no 1ª turno do Brasileirão

1ª rodada - Bahia 1 x 1 Corinthians por Rafael Rodrigues/EC Bahia
2ª rodada - Santos 2 x 2 Bahia por Letícia Martins I EC Bahia
3ª rodada - Bahia 1 x 1 Mirassol  por Letícia Martins/EC Bahia
4ª rodada - Cruzeiro 3 x 0 Bahia por Rafael Rodrigues I EC Bahia
5ª rodada - Bahia 1 x 0 Ceará por Rafael Rodrigues I EC Bahia
6ª rodada - Palmeiras 0 x 1 Bahia por Rafael Rodrigues/EC Bahia
7ª rodada - Bahia 1 x 0 Botafogo por Letícia Martins/EC Bahia
8ª rodada - Flamengo 1 x 0 Bahia por Gilvan de Souza / Flamengo
9ª rodada - Bahia 2 x 1  Vitória por Arisson Marinho/CORREIO
10ª rodada - Grêmio 1 x 0 Bahia por Rafael Rodrigues/E.C. Bahia
11ª rodada - Bahia 2 x 1 São Paulo por Rafael Rodrigues/EC Bahia
12ª rodada- Bragantino 0 x 3 Bahia por Rafael Rodrigues / EC Bahia
13ª rodada - Bahia 2 x 1 Atlético-MG por Letícia Martins/EC Bahia
15ª rodada - Fortaleza 1 x 1 Bahia por Rafael Rodrigues/EC Bahia
17ª rodada - Bahia 3 x 0 Juventude por Rafael Rodrigues/EC Bahia
18ª rodada - Sport 0 x 0 Bahia por Letícia Martins/EC Bahia
19ª rodada - Bahia 3 x 3 Fluminense  por Divulgação/EC Bahia
1 de 17
1ª rodada - Bahia 1 x 1 Corinthians por Rafael Rodrigues/EC Bahia

Essas chances já são promissoras no cenário atual, mas podem melhorar significativamente. Como o Bahia tem dois jogos pendentes (contra o Internacional, pela 14ª rodada, e contra o Vasco, pela 16ª rodada, devido à sua participação nos Playoffs da Sul-Americana), o time tem a oportunidade de subir ainda mais na tabela.

Caso vença ambas as partidas, ainda sem data marcada, poderia se distanciar do Botafogo (29 pontos), primeira equipe fora do G-4 (que garante vaga direta na fase de grupos da Libertadores), e também do São Paulo, primeiro time fora do G-6 (que assegura vaga na pré-Libertadores).

Além disso, o número de vagas diretas para a Libertadores pode aumentar, dependendo dos campeões da Copa do Brasil, Libertadores e Copa Sul-Americana desta temporada, transformando o G-6 em G-9.

Contudo, os jogos atrasados também representam um risco se o Bahia não conquistar pontos neles. Todas as equipes próximas na classificação também têm partidas pendentes. O Palmeiras, terceiro colocado com 36 pontos e dois jogos a menos, pode ampliar sua vantagem caso o Bahia não vença suas partidas e o time paulista conquiste bons resultados nos próprios compromissos.

