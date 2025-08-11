VOANDO ALTO

Com jogos a menos, Bahia fecha primeiro turno do Brasileirão com 62,4% de chances de Libertadores

Dados da UFMG apontam que o Esquadrão tem boas chances de classificação para a Liberta de 2026

Pedro Carreiro

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 16:52

Bahia Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Apesar do empate por 3 a 3 com o Fluminense na Fonte Nova, o Bahia encerrou o primeiro turno do Brasileirão em ascensão. Ocupando a quarta colocação, com 30 pontos, o Esquadrão possui a quinta melhor defesa (16 gols sofridos) e é uma das equipes que menos perderam (apenas 3 derrotas), junto com Palmeiras e Mirassol. Esse bom desempenho se traduz em um número animador: 62,4% de chances de classificação para a Libertadores, de acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Essas chances já são promissoras no cenário atual, mas podem melhorar significativamente. Como o Bahia tem dois jogos pendentes (contra o Internacional, pela 14ª rodada, e contra o Vasco, pela 16ª rodada, devido à sua participação nos Playoffs da Sul-Americana), o time tem a oportunidade de subir ainda mais na tabela.

Caso vença ambas as partidas, ainda sem data marcada, poderia se distanciar do Botafogo (29 pontos), primeira equipe fora do G-4 (que garante vaga direta na fase de grupos da Libertadores), e também do São Paulo, primeiro time fora do G-6 (que assegura vaga na pré-Libertadores).

Além disso, o número de vagas diretas para a Libertadores pode aumentar, dependendo dos campeões da Copa do Brasil, Libertadores e Copa Sul-Americana desta temporada, transformando o G-6 em G-9.

Contudo, os jogos atrasados também representam um risco se o Bahia não conquistar pontos neles. Todas as equipes próximas na classificação também têm partidas pendentes. O Palmeiras, terceiro colocado com 36 pontos e dois jogos a menos, pode ampliar sua vantagem caso o Bahia não vença suas partidas e o time paulista conquiste bons resultados nos próprios compromissos.

O mesmo vale para Botafogo (5º com 29 pontos) e Mirassol (6º com 28 pontos), que têm dois jogos a menos. Considerando o cenário atual, ambos podem ultrapassar o Esquadrão, dependendo dos resultados desses jogos pendentes.

Para os torcedores que sonham com o título brasileiro, os números da UFMG não são tão otimistas, apontando apenas 3,2% de chances. Porém, a esperança permanece, e esse percentual pode crescer. O líder Flamengo tem 40 pontos e um jogo a menos, mas o Bahia tem dois jogos pendentes. Assim, no melhor cenário possível após todos os jogos atrasados, o Esquadrão poderia reduzir a desvantagem de 10 pontos para o líder para apenas quatro.