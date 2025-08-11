Acesse sua conta
Árbitro morre após sofrer mal súbito em jogo no Rio Grande do Norte

Josimar Vieira da Silva, de 55 anos, caiu em campo aos oito minutos de partida e não resistiu após tentativas de reanimação

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 20:05

Josimar Vieira da Silva
Josimar Vieira da Silva Crédito: Reprodução

O árbitro Josimar Vieira da Silva, de 55 anos, morreu na tarde de domingo (10) após sofrer um mal súbito durante a partida de abertura do Campeonato de Futebol Rural, no Estádio Coronel José Bezerra, em Currais Novos, região Seridó do Rio Grande do Norte.

De acordo com testemunhas, Josimar chegou cedo ao estádio, reuniu-se com os assistentes e iniciou o jogo normalmente. Aos oito minutos de bola rolando, ele caiu repentinamente no gramado. O bandeirinha correu para socorrê-lo e acionou a equipe da ambulância.

Os socorristas iniciaram massagem cardíaca ainda em campo e o encaminharam ao Hospital Regional Mariano Coelho, em Currais Novos. Ele deu entrada na unidade às 17h38. Após cerca de 30 minutos de tentativas de reanimação, o óbito foi confirmado às 18h08.

Morador do Sítio Carretão, em São Vicente, Josimar integrava a associação local de árbitros. O sepultamento aconteceu às 16h desta segunda-feira (11). A rodada do campeonato, que teria outros dois jogos programados para a mesma noite, foi suspensa.

