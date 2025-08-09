Empresário que tentou trazer JAC Motors diz que a China não quer fábricas no Brasil

ENTRELINHAS | Outro olhar sobre as notícias

Donaldson Gomes

Publicado em 9 de agosto de 2025 às 05:00

Sergio Habib e Jaques Wagner assinam, em 2011,um protocolo para a fábrica que nunca veio Crédito: Arquivo Correio

Lembram do empresário Sergio Habib, do Grupo SHC? É aquele que tentou trazer uma fábrica da JAC Motors para a Bahia, chegou a enterrar um carro no terreno em que a unidade seria implantada, mas acabou desistindo do negócio. Conhecedor do mercado automotivo, Habib participou do podcast Market Makers e fez algumas análises inquietantes sobre a chegada da BYD na Bahia.

Para o empresário, a instalação de uma fábrica de verdade é desinteressante para o governo chinês, por não gerar emprego e renda lá. “Qual é o interesse da China em ajudar montadora chinesa a abrir fábrica no Brasil ou na Europa? Nenhum, não vai gerar emprego lá, não vai fazer nada lá”, avalia. “Você não vai ter apoio do governo chinês para gerar empregos em outros lugares, eles querem empregos lá”, ponderou. Para a China, o interessante é ter o SKD aqui no Brasil, regime em que os carros chegam prontos, mas desmontados, explicou.

Sergio Habib foi questionado diretamente sobre a fábrica da BYD na Bahia. Você acha que há um plano de fazer uma fábrica mesmo, ou é uma coisa mais política, foi questionado. Depois de um “vamos ver”, o empresário começa citando o exemplo da GWM. “Ela disse que abriria a fábrica em 22, depois 23, 24, 25 e agora fala em 2026. Mas ela já está com 2% do mercado brasileiro e isso é muito bom”, pondera. “Não vão fazer loucuras”, acredita.

“BYD, por enquanto no Brasil, o que eles estão fazendo é um SKD, quando o carro chega todinho pronto. O ar do pneu é chinês”, diz. “Talvez o ar seja brasileiro, mas por enquanto não tem conteúdo nenhum aqui. Vamos ver quando realmente tiverem conteúdo”, projeta.

Sérgio Habib falhou terrivelmente na tentativa de trazer a fábrica da JAC Motors para a Bahia. Chegou com grandes anúncios e promessas de revolucionar o mercado a partir da unidade. Enfrentou as mais variadas dificuldades e, mesmo quando o projeto já tinha caído em descrédito, ele ainda tentou convencer o governo baiano a lhe conceder um empréstimo através da Desenbahia para rodar o negócio.

Como não conseguiu apresentar as garantias necessárias, a ideia não foi para a frente. A JAC Motors do Brasil entrou em recuperação judicial em 2018. Na época, tinha 700 funcionários e mais de 100 mil clientes, segundo o próprio Sergio Habib em nota publicada na época.

Apesar disso tudo, o empresário deve estar entre os brasileiros que melhor entendem o mercado automobilístico nacional e um dos que há mais tempo negocia com montadoras chinesas. Ainda falando sobre a BYD, Sergio Habib, inclusive, acredita que o governo baiano não está satisfeito com o ritmo da empresa.

No podcast, o empresário ainda traz suas análises sobre o processo de eletrificação dos veículos, faz análises sobre o crescimento asiático no mercado nacional e perspectivas a respeito de preços. Vale a pena assistir.

Um levantamento do Webmotors Autoinsights mostra um crescimento de 30% no interesse dos consumidores brasileiros em veículos chineses novos ou usados, entre janeiro e julho deste ano, em relação aos mesmos meses do ano passado.

No mesmo período, os veículos chineses, de todas as marcas, alcançaram 88 mil emplacamentos, o que representa um crescimento de 41,2% em relação ao mesmo período de 2024, segundo dados divulgados pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) na última quinta-feira (dia 7). Neste contexto, Igor Calvet, presidente da Anfavea, avaliou a decisão do governo de reduzir por seis meses as alíquotas para a importação de veículos desmontados, com cotas, foi o “máximo aceitável sem pôr em risco empregos e investimentos da cadeia automotiva nacional”.

Com o interesse crescente dos consumidores, as incertezas sobre a fabricação mesmo por aqui e a contrariedade dos fabricantes nacionais com as facilidades para as importações, tudo indica que teremos um grande impasse em breve.

A guerra do café

A China foi rápida, anunciou a autorização para 183 empresas brasileiras exportarem café para lá. A medida começou a valer em 30 julho, antes de o produto brasileiro começar a ser taxado em 50% no mercado norte-americano. Se o Brasil está sendo penalizado, entre outras razões, por participar do Brics, a maior potência do grupo mostrou disposição para apoiar os seus parceiros. Os Estados Unidos são hoje o maior destino do café produzido no Brasil, mas a China é o país onde o consumo mais cresce. Em 2009, os chineses consumiam 300 mil sacas de 60 quilos por ano. Atualmente, são 6 milhões de sacas. Donald Trump já demonstrou incômodo com o aumento da influência chinesa no mundo, mas no caso do café ele deu um empurrãozinho.

Intel na mira de Trump

Na esteira dos conflitos com a China, Donald Trump pediu a "renúncia imediata" do CEO da Intel, por conta de um suposto conflito de interesses. Lip-Bu Tan, que comanda a companhia desde março deste ano entrou na alça de mira do presidente dos Estados Unidos após rumores de que o executivo teria facilitado a venda de tecnologia para uma universidade militar na China em seu antigo emprego. Tan, que possui traços físicos orientais, mas é americano, garante que é vítima de boatos maldosos. Fato é que a pressão é mais um indicativo da natureza do conflito entre Estados Unidos e China.

Quem mais usa a IA?

Os millennials, a geração que nasceu entre 1981 e 1996, são os mais dispostos a utilizar Inteligência Artificial (IA) no ambiente de trabalho, com 73% dispostos a adotar a ferramenta, enquanto 80% confiam que a ferramento pode ajuda-los a render mais. Mesmo conhecida pela familiaridade com a tecnologia, a geração Z, que reúne a turma nascida entre 1997 e 2012, adota menos a IA até do que a geração X, com os nascidos entre 1965 e 1980, de acordo com uma pesquisa da Monday.com, publicada pelo Valor Econômico. Os mais jovens dizem se preocupar com a possibilidade de a IA assumir os aspectos dos seus empregos que eles mais gostam de exercer.

memes da semana

Esqueçam os luxuosos carros pintados de rosa para premiar as melhores vendedoras de uma famosa marca de produtos de beleza. A crise aparentemente chegou também para a Mary Kay, que precisou pintar de rosa um Ford Ka da primeira geração. Calma, é meme...

O carro da Mary Kay está diferente... Crédito: Reprodução @vanderleicampos

Não dêem ideia a este cidadão... Crédito: Reprodução @resenha.salvador

(Viu algum meme interessante e quer mandar para a gente? Encaminha para donaldson.gomes@redebahia.com.br)

