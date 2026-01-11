Acesse sua conta
Ataque a tiros mata dois homens em Feira de Santana; uma das vítimas era de família conhecida por salão tradicional

Alexsandro Costa de Almeida Santos e José Ronaldo Estrela da Silva estavam em um depósito de bebidas

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 11 de janeiro de 2026 às 14:10

Alexsandro Costa de Almeida Santos, de 26 anos, e de José Ronaldo Estrela da Silva, Crédito: Reprodução

Dois homens foram mortos a tiros em Feira de Santana, na noite do último sábado (10). De acordo com a Polícia Civil, Alexsandro Costa de Almeida Santos, 26 anos, e José Ronaldo Estrela da Silva, 57, estavam em um depósito de bebidas na Rua Pedro Suzart, bairro Brasília.

Eles teriam sido surpreendidos por um suspeito que estava a bordo de uma moto. O homem se aproximou, atirou e fugiu na sequência. A polícia investiga as imagens de videomonitoramento do local e informou à reportagem que está ouvindo testemunhas para identificar o autor e esclarecer a motivação do crime.

Segundo informações de moradores da cidade, contudo, José Ronaldo estava de passagem pelo local quando foi atingido. Muito querido no bairro da Brasília, a morte de José Ronaldo Estrela provocou comoção de amigos e conhecidos.

Ronaldo era membro da família de proprietárias do Paixão Instituto de Beleza, um dos mais tradicionais salões de beleza de Feira de Santana. O perfil do estabelecimento compartilhou uma nota comunicando o falecimento de Ronaldo, que também atuava no ramo e trabalhava para uma empresa de cosméticos.

“Hoje nos despedimos de uma alma leve e alegre, que viveu a vida em plenitude, com o coração cheio de gratidão e os olhos firmes em Deus. Sua fé foi luz, seu sorriso foi abrigo. Cremos que agora descansa nos braços do Pai, na paz eterno que sempre acreditou”, diz a mensagem no card.

O sepultamento do corpo de Ronaldo será às 16h deste domingo, no Cemitério Jardim Celestial, em Feira de Santana. Não foram divulgadas mais informações sobre a morte de Alexsandro Costa de Almeida Santos.

