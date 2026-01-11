SAÚDE

Mounjaro mostra bons resultados em tratamento combinado para doença autoimune, diz estudo

Estima-se que até 65% dos adultos com Artrite Psoriásica Ativa podem ter obesidade ou sobrepeso

Thais Borges

Publicado em 11 de janeiro de 2026 às 13:35

Mounjaro Crédito: Shutterstock

Um novo estudo avaliou o uso concomitante dos medicamentos Taltz (ixequizumabe) e Mounjaro (tirzepatida) em pessoas adultas com artrite psoriásica (APs) ativa e obesidade ou sobrepeso com pelo menos uma comorbidade relacionada ao peso. A APs ativa é uma doença inflamatória crônica autoimune que provoca dor, inchaço e rigidez nas articulações, entre outros sintomas.

Os pesquisadores estimam que 65% dos adultos com APs nos Estados Unidos também tenham um quadro de obesidade (IMC ≥ 30kg/m²) ou sobrepeso (IMC 27-29,9kg/m²) com pelo menos uma comorbidade adicional relacionada ao peso. Para os especialistas, isso indica a necessidade de abordagens de tratamento integradas.

O anúncio dos resultados foi feito na última sexta-feira (9), pela farmacêutica Eli Lilly, que comparou o uso dos dois remédios com Taltz isoladamente em adultos. Depois de 36 semanas, o tratamento com ixequizumabe e tirzepatida concomitantes atingiu o desfecho primário e todos os principais desfechos secundários.

Canetas emagrecedoras têm efeitos colaterais como hemorroidas e perda de cabelo 1 de 7

No estudo, 31,7% dos pacientes no braço de tratamento com Taltz e Mounjaro conseguiram melhorar 50% da atividade da artrite psoriásica (APs), com base no critério ACR50, e reduzir o peso em pelo menos 10%, em comparação com 0,8% dos pacientes em monoterapia com Taltz, atingindo o desfecho primário.

Um dos mais importantes desfechos secundários do tratamento combinado foi um aumento relativo de 64% na proporção de pacientes que atingiram o critério ACR50 (33,5% dos pacientes vs. 20,4%, respectivamente, p < 0,05), demonstrando que o tratamento da obesidade ou sobrepeso com Mounjaro reduz a carga da APs3,4. A população do estudo incluiu pacientes com alta carga da doença e comprometimento funcional significativo no início do estudo e um IMC médio de 37,6 kg/m² em ambos os braços. Além disso, mais de 60% dos participantes tinham experiência prévia com uma ou mais terapias avançadas para APs, o que indicaria uma população de pacientes de difícil tratamento.

“Este é o primeiro estudo farmacológico controlado a demonstrar que tratar a obesidade pode transformar os indicadores da artrite psoriásica, oferecendo uma nova esperança para quem convive com essas condições. Os resultados são significativos: a combinação de Mounjaro com Taltz®não apenas reduz a atividade da doença, como reforça o potencial de uma abordagem inovadora e abrangente para redefinir o padrão do tratamento. Estamos diante de uma oportunidade única de elevar o cuidado a um novo patamar, com impacto real e duradouro na vida das pessoas”, diz o médico e vice-presidente sênior de desenvolvimento de imunologia da Lilly, Mark Genovese.

Os eventos adversos em participantes tratados com a terapia conjunta foram classificados como leves a moderados e consistentes com o perfil de segurança conhecido de cada medicamento. Os efeitos colaterais mais comuns, que atingiram até 5% dos participantes, foram náuseas, diarreia, constipação e reações no local da injeção no grupo de tratamento concomitante, e reações no local da injeção e infecções do trato respiratório superior no grupo de monoterapia com Taltz.