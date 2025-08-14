OPORTUNIDADE

Banco leiloa 122 imóveis com lances iniciais a partir de R$ 26 mil

Imóveis podem ser comprados à vista ou em pagamento parcelado

Yan Inácio

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 15:03

Imóveis na Pituba Crédito: Marina Silva/CORREIO

O Itaú Unibanco realizará um leilão com 122 imóveis residenciais na próxima segunda-feira (18) a partir das 14h. Os lances iniciais partem de R$ 26 mil e vão até R$ 2,5 milhões e podem ser feitos no site Mega Leilões.

Serão ofertados 122 imóveis entre casas, apartamentos e imóveis comerciais, localizados em diversos estados como Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pará, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Tocantins e Distrito Federal.