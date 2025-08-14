Banco leiloa 122 imóveis com lances iniciais a partir de R$ 26 mil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Yan Inácio
Publicado em 14 de agosto de 2025 às 15:03
O Itaú Unibanco realizará um leilão com 122 imóveis residenciais na próxima segunda-feira (18) a partir das 14h. Os lances iniciais partem de R$ 26 mil e vão até R$ 2,5 milhões e podem ser feitos no site Mega Leilões.
Serão ofertados 122 imóveis entre casas, apartamentos e imóveis comerciais, localizados em diversos estados como Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pará, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Tocantins e Distrito Federal.
Os imóveis podem ser comprados à vista, sem desconto ou em pagamento parcelado com entrada e saldo em até 78 parcelas mensais. Entre os destaques mais caros, estão dois apartamentos em São Paulo, um duplex com 282m² e 4 vagas com lance inicial de R$ 1,5 milhão no Morumbi, e outro com 232m² em 3 vagas no bairro do Butantã.