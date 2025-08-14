Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Uesb abre inscrições para processo seletivo REDA com salários de até R$ 3,5 mil e auxílios

Inscrições vão até o dia 21 de setembro

  • Foto do(a) author(a) Larissa Almeida

  • Larissa Almeida

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 15:16

Uesb
Uesb Crédito: Divulgação

A Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb) abriu as inscrições para o processo seletivo Reda que visa preencher 30 vagas para a função de Técnico de Nível Médio e Técnico de Nível Superior. Os salários chegam a R$ 3,5 mil e os selecionados terão direito a auxílios que, somados, totalizam R$ 440.

As inscrições podem ser feitas através deste site até o dia 21 de setembro. O valor da taxa de inscrição é de R$ 70 para cargos de nível médio e de R$ 100 para cargos de nível superior. Aqueles que estiverem inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e que sejam membros de famílias de baixa renda podem solicitar isenção do pagamento.

Para técnicos de nível médio, há oportunidades para a função de auxiliar de creche, educador infantil para creche, atendente educacional especializado e coordenador pedagógico para educação infantil em creche. Os técnicos de nível superior também tem oportunidades em todas essas áreas, exceto como auxiliar de creche.

A prova objetiva será aplicada no dia 19 de outubro, a partir das 8h. O exame vai contar com 50 questões e terá tempo máximo de 4h para a realização. Quem obtiver um bom desempenho na avaliação, vai participar da segunda etapa, que consiste na prova de títulos – uma análise do currículo e das experiências do candidato.

Os selecionados terão uma jornada de trabalho de 40 horas semanais e vão receber salários que variam de R$ 2.678,66 a R$ 3.594,85. Pessoas com deficiência terão direito a 5% do número de vaga e negros terão reserva de nove vagas.

Mais recentes

Imagem - Veja 5 passos para limpar o nome e sair do vermelho

Veja 5 passos para limpar o nome e sair do vermelho
Imagem - Banco leiloa 122 imóveis com lances iniciais a partir de R$ 26 mil

Banco leiloa 122 imóveis com lances iniciais a partir de R$ 26 mil
Imagem - Prefeitura abre concurso com mais de 30 vagas e salários de até R$ 12.000,00

Prefeitura abre concurso com mais de 30 vagas e salários de até R$ 12.000,00

MAIS LIDAS

Imagem - Banco leiloa 122 imóveis com lances iniciais a partir de R$ 26 mil
01

Banco leiloa 122 imóveis com lances iniciais a partir de R$ 26 mil

Imagem - Empresa de energia anuncia concurso com 150 vagas para eletricista com salário de até R$ 4.331,91
02

Empresa de energia anuncia concurso com 150 vagas para eletricista com salário de até R$ 4.331,91

Imagem - Concursos para Tribunais de Contas com nível médio têm salários de até R$ 39.753,22
03

Concursos para Tribunais de Contas com nível médio têm salários de até R$ 39.753,22

Imagem - Advogado de Hytalo Santos revela por que abandonou a defesa do influenciador
04

Advogado de Hytalo Santos revela por que abandonou a defesa do influenciador