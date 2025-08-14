ÁREA DE EDUCAÇÃO

Uesb abre inscrições para processo seletivo REDA com salários de até R$ 3,5 mil e auxílios

Inscrições vão até o dia 21 de setembro

Larissa Almeida

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 15:16

Uesb Crédito: Divulgação

A Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb) abriu as inscrições para o processo seletivo Reda que visa preencher 30 vagas para a função de Técnico de Nível Médio e Técnico de Nível Superior. Os salários chegam a R$ 3,5 mil e os selecionados terão direito a auxílios que, somados, totalizam R$ 440.

As inscrições podem ser feitas através deste site até o dia 21 de setembro. O valor da taxa de inscrição é de R$ 70 para cargos de nível médio e de R$ 100 para cargos de nível superior. Aqueles que estiverem inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e que sejam membros de famílias de baixa renda podem solicitar isenção do pagamento.

Para técnicos de nível médio, há oportunidades para a função de auxiliar de creche, educador infantil para creche, atendente educacional especializado e coordenador pedagógico para educação infantil em creche. Os técnicos de nível superior também tem oportunidades em todas essas áreas, exceto como auxiliar de creche.

A prova objetiva será aplicada no dia 19 de outubro, a partir das 8h. O exame vai contar com 50 questões e terá tempo máximo de 4h para a realização. Quem obtiver um bom desempenho na avaliação, vai participar da segunda etapa, que consiste na prova de títulos – uma análise do currículo e das experiências do candidato.