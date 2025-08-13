EMPREGO

Salário de R$ 10 mil e jornada de 6 horas: banco abre inscrições para concurso

Candidaturas são aceitas até o dia 11 de setembro

Elaine Sanoli

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 21:00

Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) Crédito: Reprodução/ BRDE

O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) abriu inscrições para o concurso público com cargos de nível superior completo e de ensino médio. São sete vagas para contratação imediata mais outras oportunidades para formação de cadastro de reserva. As inscrições poderão ser realizadas a partir desta quarta-feira (13) até o dia 11 de setembro. Os salários variam entre R$ 4 mil e R$ 10,1 mil.

As vagas serão preenchidas nas agências de Porto Alegre (RS), Florianópolis (SC) e Curitiba (PR). As vagas são para chamada imediata e formação de cadastro reserva, com carga semanal de 30 horas.

As candidaturas serão realizadas pelo site da banca escolhida para o certamente, a Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências (Fundatec). A inscrição se dará mediante o preenchimento de formulário eletrônico.

A taxa de inscrição para os cargos que requererem formação superior completo é de R$ 270,85. Já para as vagas que demandam formação de nível médio completo, o valor é de R$ 118,79.

Estão aptos para a solicitação da isenção da taxa de inscrição os candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), com renda familiar per capita seja inferior ou igual a meio salário-mínimo nacional e doares de medula óssea com registro Redome ou declaração confirmando seu cadastro no banco de dados como possível doador de medula óssea, emitida por entidade coletora até a data de publicação do Edital. A isenção do pagamento pode ser solicitada até o dia 19 de agosto.