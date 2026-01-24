Hoje (24 de janeiro) marca um novo ciclo de independência para 4 signos; os resultados aparecem agora

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 16:16
Chega de procrastinar. O céu de hoje é um convite para quem quer assumir as rédeas da vida.
Escorpião terá a disciplina necessária para começar aquela rotina saudável que sempre adia.
Sagitário está transbordando vitalidade, sendo o momento perfeito para dar luz verde a projetos criativos.
Para Áries e Aquário, o foco é a liberdade: é hora de agir com autonomia e mostrar ao mundo do que você é capaz.
O Universo não quer que você espere pelo momento perfeito; ele quer que você crie o momento perfeito agora.