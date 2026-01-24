Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Hoje (24 de janeiro) marca um novo ciclo de independência para 4 signos; os resultados aparecem agora

A coragem ariana impulsiona signos a tirarem planos do papel com total autoconfiança

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 16:16

Signos e universo
Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

Chega de procrastinar. O céu de hoje é um convite para quem quer assumir as rédeas da vida.

Escorpião terá a disciplina necessária para começar aquela rotina saudável que sempre adia.

Sagitário está transbordando vitalidade, sendo o momento perfeito para dar luz verde a projetos criativos.

O segredo que cada signo guarda e nunca conta

Áries: O medo de falhar quando todos esperam sua força. por Canva
Touro: A insegurança de não ter controle sobre tudo. por Canva
Gêmeos: A sensação de se perder entre tantas versões de si mesmo. por Canva
Câncer: O receio de demonstrar o quanto se importa. por Reprodução
Leão: O pavor de não ser especial para quem ama. por Canva
Virgem: A vergonha de admitir que nem sempre sabe o que fazer. por Canva
Libra: O medo de tomar decisões que desagradem alguém. por Canva
Escorpião: O quanto se machuca com pequenas deslealdades. por Canva
Sagitário: A necessidade de aprovação que finge não ter. por Canva
Capricórnio: O peso que carrega por nunca se permitir falhar. por Canva
Aquário: A solidão que sente mesmo rodeado de gente. por Canva
Peixes: O quanto absorve tudo e sofre em silêncio. por Canva
1 de 12
Áries: O medo de falhar quando todos esperam sua força. por Canva

LEIA MAIS SOBRE O CASO

O futuro começa a se abrir com mais esperança para 3 signos a partir deste sábado (24 de janeiro)

O universo abençoa Áries, Leão, Sagitário e Capricórnio hoje (24 de janeiro) e dá o impulso que faltava para novos começos

Perdeu a semana? Veja o resumo completo de 'Êta Mundo Melhor!' (19 a 24 de janeiro)

Cor e número da sorte de hoje (24 de janeiro): os signos reorganizam prioridades com mais clareza

Hoje (24 de janeiro), uma mudança de energia tira os signos da zona de conforto e revela novas forças

Para Áries e Aquário, o foco é a liberdade: é hora de agir com autonomia e mostrar ao mundo do que você é capaz.

O Universo não quer que você espere pelo momento perfeito; ele quer que você crie o momento perfeito agora.

Leia mais

Imagem - O BBB vai acabar? Entenda por que o reality pode marcar o fim de uma era na Globo

O BBB vai acabar? Entenda por que o reality pode marcar o fim de uma era na Globo

Imagem - Veja a lista completa dos indicados ao Oscar 2026

Veja a lista completa dos indicados ao Oscar 2026

Imagem - Harry Styles no Brasil: veja preços, datas e como comprar ingressos para os shows

Harry Styles no Brasil: veja preços, datas e como comprar ingressos para os shows

Tags:

Signo Signos Horóscopo Astrologia

Mais recentes

Imagem - Revelação vem à tona após morte de Míriam em 'Êta Mundo Melhor!' deste sábado (24)

Revelação vem à tona após morte de Míriam em 'Êta Mundo Melhor!' deste sábado (24)
Imagem - Cientistas descobrem múmias históricas em fundo de caverna no deserto: 'Nunca vi nada parecido'

Cientistas descobrem múmias históricas em fundo de caverna no deserto: 'Nunca vi nada parecido'
Imagem - História do mar que virou areia é uma das maiores tragédias já registradas pelo homem

História do mar que virou areia é uma das maiores tragédias já registradas pelo homem

MAIS LIDAS

Imagem - Áries, Touro e Gêmeos: decisões importantes pedem calma e maturidade neste sábado (24)
01

Áries, Touro e Gêmeos: decisões importantes pedem calma e maturidade neste sábado (24)

Imagem - Universo manda recado para 3 signos: desacelere e preste atenção aos sinais que vêm se repetindo
02

Universo manda recado para 3 signos: desacelere e preste atenção aos sinais que vêm se repetindo

Imagem - Mulher encara 5 horas de transporte todos os dias para não abrir mão do trabalho
03

Mulher encara 5 horas de transporte todos os dias para não abrir mão do trabalho

Imagem - Ex-atacante do Bahia tem contratação encaminhada por rival rubro-negro
04

Ex-atacante do Bahia tem contratação encaminhada por rival rubro-negro