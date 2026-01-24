ASTROLOGIA

Hoje (24 de janeiro) marca um novo ciclo de independência para 4 signos; os resultados aparecem agora

A coragem ariana impulsiona signos a tirarem planos do papel com total autoconfiança

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 16:16

Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

Chega de procrastinar. O céu de hoje é um convite para quem quer assumir as rédeas da vida.



Escorpião terá a disciplina necessária para começar aquela rotina saudável que sempre adia.

Sagitário está transbordando vitalidade, sendo o momento perfeito para dar luz verde a projetos criativos.

Para Áries e Aquário, o foco é a liberdade: é hora de agir com autonomia e mostrar ao mundo do que você é capaz.

