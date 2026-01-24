Acesse sua conta
O universo abençoa Áries, Leão, Sagitário e Capricórnio hoje (24 de janeiro) e dá o impulso que faltava para novos começos

O dia favorece iniciativas corajosas, decisões sem culpa e movimentos que colocam desejos pessoais em primeiro plano

  Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 05:00

Signos e mensagem do universo
Signos e mensagem do universo Crédito: Reprodução

O dia neste sábado, 24 de janeiro, traz uma energia que favorece novos começos, decisões corajosas e movimentos feitos mais pela vontade do que pela certeza absoluta. Para alguns signos, a sensação é de bênção prática: energia que retorna, motivação que reaparece e oportunidades que surgem quando se decide agir. Não é um dia passivo. É um dia que recompensa quem escolhe confiar em si, se priorizar e dar o primeiro passo. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries: Hoje tudo parece mais pessoal e mais claro. Sua energia volta com propósito e um objetivo que você vinha questionando mostra que ainda vale a pena. Quando você age sem hesitar demais, a dúvida perde força e o caminho se abre com facilidade.

Dica cósmica: Começar agora é melhor do que esperar segurança total.

Famosos do signo de Áries

Anitta (30 de março) por Reprodução/Instagram
Lady Gaga (28 de março) por Reprodução
Vladimir Brichta (22 de março) por Divulgação
Roberto Carlos (19 de abril) por Divulgaçao
Xuxa (24 de março) por Reprodução
Ana Maria Braga (1º de abril) por Reprodução
Pedro Pascal (2 de abril) por Reprodução/Instagram
Elton John (25 de março) por Shutterstock
Padre Fábio de Melo (3 de abril) por Reprodução
Mariah Carey (27 de março) por Shutterstock
Viviane Araújo (25 de março) por Reprodução/Instagram
Nathalia Dill (24 de março) por Reprodução
Robert Downey Jr. (4 de abril) por Divulgação
Juliana Paes (26 de março) por Netflix
Pedro Bial (29 de março) por Reprodução/TV Globo
Jorge Ben Jor (22 de março) por Reprodução/Instagram @marcosoliveirapht
1 de 16
Anitta (30 de março) por Reprodução/Instagram

Leão: A inspiração finalmente encaixa e você sabe exatamente para onde ir. O entusiasmo volta e, com ele, a vontade de compartilhar conquistas e levar outras pessoas junto. O dia favorece avanço, visibilidade e decisões feitas com confiança.

Dica cósmica: Quando você acredita no que faz, tudo flui melhor.

Famosos do signo de Leão

Bruna Marquezine (4 de agosto) por Onlylusca
Sasha (28 de julho) por Divulgação
Emicida (17 de agosto) por Bruno Trindade/divulgação
Rodrigo Santoro (22 de agosto) por Reprodução/Instagram
Dua Lipa (22 de agosto) por Reprodução/Redes Sociais
Tatá Werneck (11 de agosto) por Reprodução/Instagram
Madonna (16 de agosto) por Reprodução
Gaby Amarantos (1º de agosto) por Reprodução/Instagram
Fábio Assunção (10 de agosto) por Reprodução/TV Globo
Mick Jagger (26 de julho) por VANDERLEI ALMEIDA/AFP PHOTO/Divulgação
Hulk (25 de julho) por Divulgação
Roger Federer (8 de agosto) por Laver Cup/Divulgação
Halle Berry (14 de agosto) por Reprodução/Instagram
Jennifer Lopez (24 de julho) por Reprodução/Instagram
Chris Hemsworth (11 de agosto) por Reprodução/Instagram
Demi Lovato (20 de agosto) por Reprodução/Instagram
1 de 16
Bruna Marquezine (4 de agosto) por Onlylusca

Sagitário: Uma oportunidade animadora surge e devolve a sensação de movimento. Ter algo diferente para esperar reacende sua motivação, especialmente quando envolve alguém de confiança. O dia pede menos análise e mais experiência.

Dica cósmica: Nem tudo precisa de planejamento longo para dar certo.

Famosos do signo de Sagitário

Carlinhos Brown (23 de novembro) por @mariguimafotografia
Taís Araujo (25 de novembro) por Reprodução/Instagram
Deborah Secco (26 de novembro) por Reprodução/Instagram
Vera Fischer (27 de novembro) por Reprodução/Instagram
Angélica (30 de novembro) por Reprodução/Instagram
Juliette (3 de dezembro) por Reprodução/Instagram
Taylor Swift (13 de dezembro) por Divulgação
Bruno Gissoni (9 de dezembro) por Reprodução/Redes Sociais
Adriana Esteves (15 de dezembro) por Reprodução
Miley Cyrus (23 de novembro) por Reprodução/Getty Images
Eliana (22 de novembro) por Bob Paulino/TV Globo
Brad Pitt (18 de dezembro) por Jay Hirano/Shutterstock.com
Jay-Z (4 de dezembro) por Shutterstock
Tiago Iorc (28 de novembro) por Reprodução
Nicki Minaj (8 de dezembro) por divulgação
Yanna Lavigne (29 de novembro) por Reprodução/Instagram
1 de 16
Carlinhos Brown (23 de novembro) por @mariguimafotografia

Capricórnio: Você percebe que esperar o momento perfeito estava atrasando decisões importantes. Hoje traz força interna e clareza para agir, especialmente em assuntos ligados à vida pessoal e prioridades reais. Quando você decide avançar, o caminho responde.

Dica cósmica: Agir com convicção também é uma forma de cuidado consigo.

Famosos do signo de Capricórnio

Claudia Raia (23 de dezembro) por divulgação
Wanessa Camargo (28 de dezembro) por Léo Rosario/Globo
Selton Mello (30 de dezembro) por Reprodução/Instagram
Matheus Nachtergaele (3 de janeiro) por Reprodução
Rodrigo Simas (6 de janeiro) por Divulgação
Alexandre Pires (8 de janeiro) por Gabriel Cardoso/SBT
Renato Aragão (13 de janeiro) por Reprodução
Thiago Lacerda (19 de janeiro) por divulgação
Larissa Manoela (28 de dezembro) por Divulgação/Globo
Manu Gavassi (4 de janeiro) por Reprodução / Redes Sociais
Whindersson Nunes (8 de janeiro) por Imagem: Reprodução Instagram Whindersson
Denzel Washington (28 de dezembro) por Reprodução
Alinne Moraes (22 de dezembro) por João Miguel Junior/Globo
Agatha Moreira (19 de janeiro) por Reprodução
Lewis Hamilton (7 de janeiro) por Scuderia Ferrari/Reprodução
Gloria Groove (18 de janeiro) por divulgação
1 de 16
Claudia Raia (23 de dezembro) por divulgação

Signo Áries Leão Sagitário Capricórnio Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

