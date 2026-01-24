ASTROLOGIA

O universo abençoa Áries, Leão, Sagitário e Capricórnio hoje (24 de janeiro) e dá o impulso que faltava para novos começos

O dia favorece iniciativas corajosas, decisões sem culpa e movimentos que colocam desejos pessoais em primeiro plano

Giuliana Mancini

Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 05:00

Signos e mensagem do universo Crédito: Reprodução

O dia neste sábado, 24 de janeiro, traz uma energia que favorece novos começos, decisões corajosas e movimentos feitos mais pela vontade do que pela certeza absoluta. Para alguns signos, a sensação é de bênção prática: energia que retorna, motivação que reaparece e oportunidades que surgem quando se decide agir. Não é um dia passivo. É um dia que recompensa quem escolhe confiar em si, se priorizar e dar o primeiro passo. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries: Hoje tudo parece mais pessoal e mais claro. Sua energia volta com propósito e um objetivo que você vinha questionando mostra que ainda vale a pena. Quando você age sem hesitar demais, a dúvida perde força e o caminho se abre com facilidade.

Dica cósmica: Começar agora é melhor do que esperar segurança total.

Famosos do signo de Áries 1 de 16

Leão: A inspiração finalmente encaixa e você sabe exatamente para onde ir. O entusiasmo volta e, com ele, a vontade de compartilhar conquistas e levar outras pessoas junto. O dia favorece avanço, visibilidade e decisões feitas com confiança.

Dica cósmica: Quando você acredita no que faz, tudo flui melhor.

Famosos do signo de Leão 1 de 16

Sagitário: Uma oportunidade animadora surge e devolve a sensação de movimento. Ter algo diferente para esperar reacende sua motivação, especialmente quando envolve alguém de confiança. O dia pede menos análise e mais experiência.

Dica cósmica: Nem tudo precisa de planejamento longo para dar certo.

Famosos do signo de Sagitário 1 de 16

Capricórnio: Você percebe que esperar o momento perfeito estava atrasando decisões importantes. Hoje traz força interna e clareza para agir, especialmente em assuntos ligados à vida pessoal e prioridades reais. Quando você decide avançar, o caminho responde.

Dica cósmica: Agir com convicção também é uma forma de cuidado consigo.