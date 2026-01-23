Acesse sua conta
Algo muda depois de hoje (23 de janeiro) e 3 signos finalmente sentem que a vida começa a destravar de vez

Um período de menos resistência, mais clareza e soluções que surgem com muito menos esforço

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 13:00

Energia solar muda destino dos signos
Energia solar muda destino dos signos Crédito: Imagem criada por IA

Depois desta sexta-feira, 23 de janeiro, a sensação de esforço excessivo começa a diminuir para alguns signos. O que antes parecia travado passa a fluir, não por insistência, mas por uma mudança de abordagem. A vida não se transforma em algo perfeito, mas se torna mais simples, mais administrável e menos cansativa. E essa simplicidade faz toda a diferença. Para esses signos, o período marca um alívio real, com menos resistência e mais clareza no dia a dia. Veja a previsão do site "Your Tango".

Gêmeos: A partir de agora, conversas destravam situações que estavam paradas. Ideias voltam a circular e planos ganham novo fôlego com ajuda de trocas sinceras com pessoas próximas. A vida fica mais fácil quando você se desconecta um pouco do excesso de informação e volta a ouvir quem está ao seu redor.

Dica cósmica: Menos ruído externo, mais diálogo verdadeiro.

Escorpião: Você passa a perceber que nem tudo merece sua intensidade total. Escolher se afastar um pouco de certas pessoas ou situações devolve seu equilíbrio. Ao preservar sua energia, a vida fica menos desgastante e muito mais saudável.

Dica cósmica: Se afastar também pode ser um ato de autocuidado.

Aquário: Sua energia começa a retornar e tarefas que pareciam pesadas passam a ser resolvidas com mais leveza. Você faz o que precisa ser feito sem carregar emoção desnecessária junto. Quando desacelera e respira, tudo entra no lugar com mais naturalidade.

Dica cósmica: Fazer sem drama também é força.

