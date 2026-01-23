Acesse sua conta
Um chamado do universo sacode Áries, Virgem, Escorpião e Aquário hoje (23 de janeiro) e aponta exatamente o que precisa mudar

Uma mensagem clara e nada sutil chega para quem já vinha sentindo que não dava mais para adiar certas decisões importantes

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 11:00

Presente do universo para os signos
Presente do universo para os signos Crédito: Imagem gerada por IA

Hoje, 23 de janeiro, o dia traz um recado direto, daqueles que não passam despercebidos. Para alguns signos, a sensação é de que algo interno pede atenção imediata. Ignorar já não é uma opção. A energia do dia funciona como um chamado à verdade pessoal, mostrando onde há contenção excessiva, silêncio forçado ou escolhas feitas apenas para manter tudo estável. A mensagem pode incomodar, mas vem com um propósito claro: alinhar vida, desejos e atitudes de forma mais honesta. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries: Hoje você percebe o quanto vem se segurando para evitar conflitos ou manter a harmonia. O recado é claro: parar de pedir desculpas por querer o que quer. Ser direto não é ser duro, é ser verdadeiro. Quando você fala com honestidade, caminhos que estavam travados começam a se abrir.

Dica cósmica: Assuma seus desejos sem justificar demais.

Filmes para o signo de Áries

Gladiador – Força, honra e luta até o fim por Reprodução
Creed: Nascido para Lutar – Superação, desafio e espírito competitivo por Reprodução
Mad Max: Estrada da Fúria – Ação intensa, decisões impulsivas e liderança na marra por Reprodução
Kill Bill – Vingança movida por pura força de vontade por Reprodução
Rocky – Persistência e desejo de vencer por Reprodução
Corações de Ferro – Impulsividade e bravura em situações extremas por Reprodução
300 – Coragem extrema e liderança guerreira por Reprodução
Velozes e Furiosos – Velocidade, risco e atitude por Reprodução
Top Gun: Maverick – Adrenalina, ego e desafios constantes por Reprodução
John Wick – Ação direta, sem rodeios por Reprodução
1 de 10
Gladiador – Força, honra e luta até o fim por Reprodução

Virgem: A mensagem de hoje fala sobre confiança. Você já sabe o que funciona para você, mesmo que continue buscando confirmações externas. Soltar a necessidade de perfeição traz leveza e decisões mais rápidas. Quando você confia no próprio instinto, tudo flui melhor.

Dica cósmica: Menos controle, mais confiança em si.

Filmes para o signo de Virgem

O Jogo da Imitação – Inteligência, método e foco por Reprodução
Spotlight – Investigação minuciosa por Reprodução
Zodíaco – Atenção obsessiva aos detalhes por Reprodução
A Chegada – Análise, linguagem e raciocínio por Reprodução
Moneyball – Dados, método e eficiência por Reprodução
O Talentoso Ripley – Controle e observação por Reprodução
Contágio – Organização e lógica por Reprodução
Sicario – Estratégia e precisão por Reprodução
Argo – Planejamento técnico sob pressão por Reprodução
Garota Exemplar – Planejamento meticuloso por Reprodução
1 de 10
O Jogo da Imitação – Inteligência, método e foco por Reprodução

Escorpião: Um desejo antigo volta à tona e não aceita mais ser ignorado. Fingir que ele não existe só gerou tensão interna. Hoje o recado é escolher a si, sem culpa. Quando você se coloca como prioridade, o resto começa a se reorganizar naturalmente.

Dica cósmica: Escutar a própria vontade também é autocuidado.

Filmes para o signo de Escorpião

Instinto Selvagem – Desejo e tensão por Reprodução
Seven – Obsessão e sombras humanas por Reprodução
Oldboy – Vingança e impacto emocional por Reprodução
Coringa – Transformação extrema por Reprodução
A Pele que Habito – Manipulação e controle por Reprodução
Drive – Silêncio, obsessão e perigo por Reprodução
Réquiem para um Sonho – Intensidade emocional sem filtro por Reprodução
Cisne Negro – Obsessão e profundidade por Reprodução
O Talentoso Ripley – Identidade e controle por Reprodução
Clube da Luta – Conflito interno e ruptura por Reprodução
1 de 10
Instinto Selvagem – Desejo e tensão por Reprodução

Aquário: O dia traz um chamado forte sobre identidade. Você vem mostrando uma versão editada de si, mais aceitável do que verdadeira. O recado é parar de filtrar tanto quem você é. Sua originalidade é sua maior força quando você a assume por inteiro.

Dica cósmica: Seja você sem pedir permissão.

Filmes para o signo de Aquário

Matrix – Questionamento da realidade por Reprodução
Laranja Mecânica – Ruptura social por Reprodução
A Chegada – Comunicação fora do óbvio por Reprodução
Ela – Tecnologia e afeto por Reprodução
Blade Runner 2049 – Futuro e identidade por Reprodução
Donnie Darko – Pensamento alternativo por Reprodução
Ex Machina – Tecnologia e ética por Reprodução
Interestelar – Futuro e humanidade por Reprodução
Não Olhe para Cima – Crítica social e visão coletiva por Reprodução
Moonlight – Identidade fora de padrões por Reprodução
1 de 10
Matrix – Questionamento da realidade por Reprodução

