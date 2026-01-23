ASTROLOGIA

Um chamado do universo sacode Áries, Virgem, Escorpião e Aquário hoje (23 de janeiro) e aponta exatamente o que precisa mudar

Uma mensagem clara e nada sutil chega para quem já vinha sentindo que não dava mais para adiar certas decisões importantes

Giuliana Mancini

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 11:00

Presente do universo para os signos Crédito: Imagem gerada por IA

Hoje, 23 de janeiro, o dia traz um recado direto, daqueles que não passam despercebidos. Para alguns signos, a sensação é de que algo interno pede atenção imediata. Ignorar já não é uma opção. A energia do dia funciona como um chamado à verdade pessoal, mostrando onde há contenção excessiva, silêncio forçado ou escolhas feitas apenas para manter tudo estável. A mensagem pode incomodar, mas vem com um propósito claro: alinhar vida, desejos e atitudes de forma mais honesta. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries: Hoje você percebe o quanto vem se segurando para evitar conflitos ou manter a harmonia. O recado é claro: parar de pedir desculpas por querer o que quer. Ser direto não é ser duro, é ser verdadeiro. Quando você fala com honestidade, caminhos que estavam travados começam a se abrir.

Dica cósmica: Assuma seus desejos sem justificar demais.

Virgem: A mensagem de hoje fala sobre confiança. Você já sabe o que funciona para você, mesmo que continue buscando confirmações externas. Soltar a necessidade de perfeição traz leveza e decisões mais rápidas. Quando você confia no próprio instinto, tudo flui melhor.

Dica cósmica: Menos controle, mais confiança em si.

Escorpião: Um desejo antigo volta à tona e não aceita mais ser ignorado. Fingir que ele não existe só gerou tensão interna. Hoje o recado é escolher a si, sem culpa. Quando você se coloca como prioridade, o resto começa a se reorganizar naturalmente.

Dica cósmica: Escutar a própria vontade também é autocuidado.

Aquário: O dia traz um chamado forte sobre identidade. Você vem mostrando uma versão editada de si, mais aceitável do que verdadeira. O recado é parar de filtrar tanto quem você é. Sua originalidade é sua maior força quando você a assume por inteiro.

Dica cósmica: Seja você sem pedir permissão.