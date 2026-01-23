A vida começa a pesar menos a partir de agora e 4 signos sentem mais leveza depois de hoje (23 de janeiro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 05:00
Depois de semanas emocionalmente puxadas, o dia de hoje, 23 de janeiro, marca uma virada no clima interno de alguns signos. A pressão diminui, conflitos perdem força e a vida começa a fluir com mais leveza. Não é mágica, é ajuste de rota, mais alinhamento com o que faz sentido e menos desgaste desnecessário. Veja a previsão do site "Your Tango".
Áries: A pressão ligada a trabalho, responsabilidades e cobranças começa a diminuir, abrindo espaço para mais vida social, apoio de amigos e sensação de pertencimento. Você volta a se sentir mais leve, confiante e conectado com quem realmente soma.
Dica cósmica: Cercar-se das pessoas certas renova sua energia.
Câncer: Conflitos em relações próximas perdem intensidade e você sente mais segurança emocional. O período favorece acordos mais equilibrados, conversas maduras e menos desgaste no dia a dia.
Dica cósmica: Relações mais leves começam quando a tensão diminui.
Libra: Questões ligadas à casa, família ou ambiente emocional começam a se acalmar. Você sente mais prazer em viver, se divertir e se expressar. Para quem está solteira, o clima fica mais favorável a encontros e conexões genuínas.
Dica cósmica: Leveza também é uma escolha.
Aquário: O cansaço acumulado começa a dar lugar a mais iniciativa, coragem e vontade de agir. Você sente que saiu do modo sobrevivência e entrou em um momento de retomada pessoal. As coisas voltam a andar.
Dica cósmica: Quando a energia retorna, é hora de se colocar em primeiro lugar.
