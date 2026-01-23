Acesse sua conta
A vida começa a pesar menos a partir de agora e 4 signos sentem mais leveza depois de hoje (23 de janeiro)

O ritmo desacelera, a energia se reorganiza e a sensação de exaustão dá lugar a mais liberdade e ânimo

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 05:00

Anjo e signos
Anjo e signos Crédito: Imagem gerada por IA

Depois de semanas emocionalmente puxadas, o dia de hoje, 23 de janeiro, marca uma virada no clima interno de alguns signos. A pressão diminui, conflitos perdem força e a vida começa a fluir com mais leveza. Não é mágica, é ajuste de rota, mais alinhamento com o que faz sentido e menos desgaste desnecessário. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries: A pressão ligada a trabalho, responsabilidades e cobranças começa a diminuir, abrindo espaço para mais vida social, apoio de amigos e sensação de pertencimento. Você volta a se sentir mais leve, confiante e conectado com quem realmente soma.

Dica cósmica: Cercar-se das pessoas certas renova sua energia.

Viagens que são a cara de Áries

Las Vegas (EUA) – Ritmo acelerado e excesso por Shutterstock
Monteverde (Costa Rica) – Tirolesas, pontes suspensas e experiências de risco controlado, com muita ação por Shutterstock
Serra do Divisor (AC) – Natureza selvagem, trilhas difíceis, rios fortes e sensação real de aventura por Wikimedia Commons/Reprodução
Patagônia (Argentina) – Superação e paisagens extremas por Wikimedia Commons/Reprodução
Fernando de Noronha (PE) – Esporte, mergulho e energia alta por Wikimedia Commons/Reprodução
Chapada dos Guimarães (MT) – Trilhas fortes e sensação de desafio por Wikimedia Commons/Reprodução
Urubici (SC) – Frio, aventura e paisagens impactantes por Divulgação
Bertioga (SP) – Ação, trilhas e praia sem monotonia por Prefeitura de Bertioga/Divulgação
Queenstown (Nova Zelândia) – Esportes radicais sem pausa por Wikimedia Commons/Reprodução
Cidade do Cabo (África do Sul) – Aventura e natureza dramática por Shutterstock
1 de 10
Las Vegas (EUA) – Ritmo acelerado e excesso por Shutterstock

Câncer: Conflitos em relações próximas perdem intensidade e você sente mais segurança emocional. O período favorece acordos mais equilibrados, conversas maduras e menos desgaste no dia a dia.

Dica cósmica: Relações mais leves começam quando a tensão diminui.

Viagens que são a cara de Câncer

Naxos (Grécia) - Mar, história e emoção profunda por Shutterstock
Bruges (Bélgica) – Charme e intimismo por Shutterstock
Caldas Novas (GO) – Relaxamento e cuidado por Shutterstock
Petrópolis (RJ) – História e sensação de lar por Shutterstock
Praga (República Tcheca) – Sensação de passado vivo por Shutterstock
Ilha de Marajó (PA) – Tradição e vínculo emocional por Pedro Guerreiro/Ag. Pará
Porto de Galinhas (PE) – Mar calmo e aconchego por Shutterstock
Gramado (RS) – Clima íntimo e romântico por Shutterstock
Veneza (Itália) – Nostalgia e romantismo por Shutterstock
Quebec (Canadá) – Atmosfera familiar por Shutterstock
1 de 10
Naxos (Grécia) - Mar, história e emoção profunda por Shutterstock

Libra: Questões ligadas à casa, família ou ambiente emocional começam a se acalmar. Você sente mais prazer em viver, se divertir e se expressar. Para quem está solteira, o clima fica mais favorável a encontros e conexões genuínas.

Dica cósmica: Leveza também é uma escolha.

Viagens que são a cara de Libra

Lisboa (Portugal) – Charme, luz e equilíbrio por Shutterstock
Kyoto (Japão) – Estética e serenidade por Shutterstock
Viena (Áustria) – Elegância e tradição artística por Shutterstock
Alter do Chão (PA) – Paisagens suaves e relaxantes por Shutterstock
Florianópolis (SC) – Beleza natural e estilo de vida equilibrado por Shutterstock
Goiânia (GO) – Vida urbana agradável e organizada por Shutterstock
Olinda (PE) – Arte, cores e cultura por Shutterstock
Paraty (RJ) – Harmonia entre história e natureza por Shutterstock
Paris (França) – Estética, arte e romantismo por Shutterstock
Florença (Itália) – Beleza clássica e cultura por Shutterstock
1 de 10
Lisboa (Portugal) – Charme, luz e equilíbrio por Shutterstock

Aquário: O cansaço acumulado começa a dar lugar a mais iniciativa, coragem e vontade de agir. Você sente que saiu do modo sobrevivência e entrou em um momento de retomada pessoal. As coisas voltam a andar.

Dica cósmica: Quando a energia retorna, é hora de se colocar em primeiro lugar.

Viagens que são a cara de Aquário

São Paulo (SP) – Diversidade e inovação por Shutterstock
Tóquio (Japão) – Inovação social e cultural por Shutterstock
Amsterdã (Holanda) – Estilo de vida diferente por Shutterstock
Reykjavík (Islândia) – Paisagens únicas e modernidade por Shutterstock
Brasília (DF) – Arquitetura única e visão futurista por Shutterstock
San Francisco (EUA) – Tecnologia e diversidade por Shutterstock
Tallinn (Estônia) – Sociedade digital e inovação urbana por Shutterstock
Joinville (SC) – Urbanismo funcional e perfil tecnológico por Shutterstock
Recife (PE) – Cultura, tecnologia e criatividade por Shutterstock
Belém (PA) – Mistura cultural e identidade forte por Shutterstock
1 de 10
São Paulo (SP) – Diversidade e inovação por Shutterstock

Tags:

Signo Câncer Áries Libra Aquário Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

