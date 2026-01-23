ASTROLOGIA

Os signos sentem a chegada da clareza hoje (23 de janeiro) e percebem quem precisa mudar de postura

O dia favorece escolhas conscientes, conversas mais honestas e decisões feitas com calma

Giuliana Mancini

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 03:00

Signos do zodíaco Crédito: Reprodução

Hoje é um dia marcado por compreensão interna. Muitos signos percebem que não precisam forçar respostas nem acelerar processos para se sentirem seguros. A clareza surge de atitudes simples, de pensamentos organizados e da disposição de agir com mais consciência. O dia flui melhor quando cada um respeita seu próprio ritmo e escolhe agir com verdade. Veja a previsão do site "Hindustan Times".

Áries: Hoje, uma situação aparentemente pequena exige sua atenção e revela sua força interna. Ao lidar com algo que parecia simples, você percebe o quanto está mais preparado do que imaginava. Confiança cresce quando você age sem se diminuir.

Dica cósmica: Reconheça suas conquistas, mesmo as silenciosas.

Touro: Hoje, a clareza aparece em momentos comuns da rotina. Um detalhe desperta tranquilidade e ajuda você a tomar decisões mais serenas. Quanto mais simples for sua atitude, mais firme será o resultado.

Dica cósmica: Valorize o que traz paz, não apenas o que parece produtivo.

Gêmeos: Hoje é dia de soltar pensamentos que já não acompanham quem você se tornou. Uma nova ideia surge quando você deixa para trás dúvidas antigas. A mente se reorganiza com leveza.

Dica cósmica: Confie mais no presente do que em medos passados.

Câncer: Hoje, a motivação aparece quando você para de procurá-la. Ao respeitar seu próprio tempo, percebe que já está avançando, mesmo sem grandes movimentos externos.

Dica cósmica: Seja gentil com seus processos internos.

Leão: Hoje, a clareza emocional chega sem explicações longas. Um sentimento de serenidade se instala e mostra que nem tudo precisa ser compreendido para ser curado.

Dica cósmica: Aceite a paz sem tentar justificá-la.

Virgem: Hoje, você toma decisões com base na própria convicção, sem buscar aprovação externa. Há firmeza interna e tranquilidade em saber o que é certo para você.

Dica cósmica: Confie na sua intuição prática.

Libra: Hoje, uma escolha simples devolve equilíbrio emocional. Ao optar pelo que traz tranquilidade, você se sente mais centrado e seguro.

Dica cósmica: Priorize decisões que preservem sua harmonia.

Escorpião: Hoje, você entende que não precisa correr nem provar nada. Ao respeitar seu próprio ritmo, encontra mais paz e clareza sobre os próximos passos.

Dica cósmica: Ande no tempo que faz sentido para você.

Sagitário: Hoje, questões emocionais começam a se resolver naturalmente. Um peso se dissolve aos poucos, trazendo leveza e uma nova percepção sobre situações antigas.

Dica cósmica: Permita que as coisas se acomodem sem resistência.

Capricórnio: Hoje, um gesto, palavra ou percepção silenciosa confirma algo que você já sentia. Essa compreensão serve como guia para decisões futuras.

Dica cósmica: Ouça os sinais sutis.

Aquário: Hoje, uma mudança de perspectiva transforma um antigo bloqueio em possibilidade. Você percebe que já não está preso às mesmas limitações de antes.

Dica cósmica: Reconheça o quanto você já evoluiu.

Peixes: Hoje, não há nada a consertar, apenas a sentir. Emoções pedem espaço e acolhimento, sem julgamentos. A clareza vem quando você aceita o que é real.