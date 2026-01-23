Acesse sua conta
Cor e número da sorte de hoje (23 de janeiro): os signos percebem onde vale investir energia

O dia favorece decisões mais conscientes, ajuda a evitar desperdícios emocionais e mostra com clareza onde insistir e onde soltar

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 09:00

Signos, cores e números
Signos, cores e números Crédito: Imagem gerada por IA

Esta sexta-feira convida os signos a observarem melhor como estão usando tempo, atenção e expectativas. Nem tudo merece o mesmo nível de entrega hoje, e perceber isso faz toda a diferença. As cores e números da sorte funcionam como aliados para direcionar a energia do dia, trazendo mais equilíbrio, foco e escolhas alinhadas com o que realmente pode render bons frutos. Veja a previsão do site "Hindustan Times".

Áries: O dia mostra que nem toda urgência merece resposta imediata. Direcionar sua energia para o que depende só de você evita conflitos e desperdício emocional.

Cor da sorte: Verde

Número da sorte: 8

Touro: Investir no que traz estabilidade emocional rende mais do que tentar agradar todo mundo. Hoje, escolhas práticas ajudam você a se sentir mais seguro e centrado.

Cor da sorte: Branco

Número da sorte: 22

Gêmeos: Conversas certas destravam situações que pareciam confusas. Use sua energia para alinhar expectativas e deixar mal-entendidos no passado.

Cor da sorte: Marrom

Número da sorte: 3

Câncer: O dia favorece decisões feitas com calma e sensibilidade. Priorizar quem te acolhe de verdade fortalece vínculos e preserva sua energia emocional.

Cor da sorte: Azul

Número da sorte: 9

Leão: Nem toda batalha precisa ser vencida hoje. Escolher onde se posicionar poupa desgaste e mantém sua autoconfiança intacta.

Cor da sorte: Cinza

Número da sorte: 7

Virgem: Planejar com visão de longo prazo traz mais tranquilidade do que buscar controle imediato. Direcione sua energia para ajustes possíveis, não para cobranças excessivas.

Cor da sorte: Dourado

Número da sorte: 9

Libra: O dia ajuda a perceber quais trocas estão equilibradas e quais já não fazem sentido. Investir em acordos justos preserva sua paz e sua clareza emocional.

Cor da sorte: Bege

Número da sorte: 5

Escorpião: Sua energia rende mais quando canalizada para objetivos concretos. Evite dispersão emocional e foque no que fortalece sua autonomia.

Cor da sorte: Magenta

Número da sorte: 1

Sagitário: O dia favorece expansão com responsabilidade. Investir energia em projetos que têm continuidade evita frustrações e impulsos passageiros.

Cor da sorte: Laranja

Número da sorte: 11

Capricórnio: Nem tudo precisa ser resolvido hoje, e aceitar isso alivia a pressão interna. Direcionar energia para ajustes realistas traz mais resultados do que insistir no controle total.

Cor da sorte: Açafrão

Número da sorte: 4

Aquário: O dia mostra que investir em si mesmo é a escolha mais inteligente agora. Sua energia cresce quando você respeita seus limites e prioridades.

Cor da sorte: Marrom

Número da sorte: 6

Peixes: Sensibilidade não é desperdício quando bem direcionada. Hoje, vale investir energia em quem respeita seus sentimentos e seus ritmos.

Cor da sorte: Prata

Número da sorte: 22

