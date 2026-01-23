ASTROLOGIA

O universo abre novos caminhos hoje (23 de janeiro), e 3 signos sentem uma esperança que parecia esquecida

Decisões mais conscientes e escuta interior devolvem nesta sexta-feira a confiança no futuro

Giuliana Mancini

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 07:00

Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

Nesta sexta-feira, dia 23 de janeiro, a energia do momento favorece escuta interna, sensibilidade e escolhas mais conscientes. Forçar situações deixa de funcionar, enquanto agir com mais intenção abre espaço para novas possibilidades. Para alguns signos, esse movimento marca o retorno de uma esperança que parecia distante, baseada em autoconfiança, clareza emocional e decisões mais alinhadas com quem se é hoje. Veja a previsão do site "Your Tango".

Touro: Você percebe que insistir do mesmo jeito só vinha drenando sua energia. O dia convida a mudar a forma de buscar o que deseja, sem abandonar seus objetivos. Ao respeitar seu próprio ritmo, tudo começa a fluir com mais leveza e clareza. A esperança volta quando você entende que não precisa forçar resultados para avançar.

Dica cósmica: Confie no tempo certo das coisas e ajuste o caminho, não o sonho.

Câncer: Sua sensibilidade fica mais aguçada e ajuda a enxergar verdades que estavam sendo ignoradas. O dia favorece decisões emocionais honestas, especialmente em relações e compromissos que já não fazem sentido. A esperança renasce quando você escolhe ser fiel a si mesmo, em vez de atender expectativas externas.

Dica cósmica: Simplifique escolhas e priorize o que te traz paz.

Peixes: Você reconhece que mudou e que alguns desejos antigos já não representam quem você é hoje. O momento favorece redirecionar planos e reencontrar motivação a partir de uma visão mais alinhada com seu presente. A esperança surge quando você passa a respeitar sua própria visão de futuro.

Dica cósmica: Honre seus sonhos atuais, não versões antigas de si mesmo.