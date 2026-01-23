Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

O universo abre novos caminhos hoje (23 de janeiro), e 3 signos sentem uma esperança que parecia esquecida

Decisões mais conscientes e escuta interior devolvem nesta sexta-feira a confiança no futuro

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 07:00

Signos e universo
Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

Nesta sexta-feira, dia 23 de janeiro, a energia do momento favorece escuta interna, sensibilidade e escolhas mais conscientes. Forçar situações deixa de funcionar, enquanto agir com mais intenção abre espaço para novas possibilidades. Para alguns signos, esse movimento marca o retorno de uma esperança que parecia distante, baseada em autoconfiança, clareza emocional e decisões mais alinhadas com quem se é hoje. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - A vida começa a pesar menos a partir de agora e 4 signos sentem mais leveza depois de hoje (23 de janeiro)

A vida começa a pesar menos a partir de agora e 4 signos sentem mais leveza depois de hoje (23 de janeiro)

Imagem - Os signos sentem a chegada da clareza hoje (23 de janeiro) e percebem quem precisa mudar de postura

Os signos sentem a chegada da clareza hoje (23 de janeiro) e percebem quem precisa mudar de postura

Imagem - Uma fase muito mais favorável começa hoje (22 de janeiro) e muda o rumo da vida de 3 signos a partir de decisões corajosas

Uma fase muito mais favorável começa hoje (22 de janeiro) e muda o rumo da vida de 3 signos a partir de decisões corajosas

Touro: Você percebe que insistir do mesmo jeito só vinha drenando sua energia. O dia convida a mudar a forma de buscar o que deseja, sem abandonar seus objetivos. Ao respeitar seu próprio ritmo, tudo começa a fluir com mais leveza e clareza. A esperança volta quando você entende que não precisa forçar resultados para avançar.

Dica cósmica: Confie no tempo certo das coisas e ajuste o caminho, não o sonho.

Famosos do signo de Touro

Rebeca Andrade (8 de maio) por Alexandre Loureiro/COB
Ludmilla (24 de abril) por Reprodução
Cauã Reymond (20 de maio) por Reprodução/Instagram
Rodrigo Hilbert (22 de abril) por Divulgação
Faustão (2 de maio) por Reprodução / Redes Sociais
Lulu Santos (4 de maio) por Divulgação
Sophie Charlotte (29 de abril) por Reprodução/Instagram
Dwayne Johnson (2 de maio) por Shutterstock
Adele (5 de maio) por Shutterstock
Mel Maia (3 de maio) por Reprodução/Instagram
Mônica Martelli (17 de maio) por TikTok/Divulgação
Beatriz Souza (20 de maio) por Alexandre Loureiro/COB
Sabrina Carpenter (11 de maio) por Reprodução/Instagram
Al Pacino (25 de abril) por Reprodução
Robert Pattinson (13 de maio) por Reprodução
Henry Cavill (5 de maio) por Reprodução
1 de 16
Rebeca Andrade (8 de maio) por Alexandre Loureiro/COB

Câncer: Sua sensibilidade fica mais aguçada e ajuda a enxergar verdades que estavam sendo ignoradas. O dia favorece decisões emocionais honestas, especialmente em relações e compromissos que já não fazem sentido. A esperança renasce quando você escolhe ser fiel a si mesmo, em vez de atender expectativas externas.

Dica cósmica: Simplifique escolhas e priorize o que te traz paz.

Filmes para o signo de Câncer

Diário de uma Paixão – Amor que resiste ao tempo e à memória por Reprodução
De Repente 30 – Nostalgia, doçura e afeto por Reprodução
Cartas para Julieta – Passado, amor e conexões emocionais por Reprodução
Toy Story – Afeto, pertencimento e amizade verdadeira. Conforto emocional puro por Reprodução
Divertida Mente – Emoções com sensibilidade, mas também leveza e esperança por Reprodução
Questão de Tempo – Amor, família e valor dos pequenos momentos por Reprodução
Encantada – Doçura, romance e final feliz sem peso por Reprodução
Simplesmente Acontece – Amor que amadurece com o tempo por Reprodução
Minha Mãe é uma Peça – Humor afetivo, família e coração por Reprodução
P.S. Eu Te Amo – Afeto, lembranças e recomeços com carinho por Reprodução
1 de 10
Diário de uma Paixão – Amor que resiste ao tempo e à memória por Reprodução

Peixes: Você reconhece que mudou e que alguns desejos antigos já não representam quem você é hoje. O momento favorece redirecionar planos e reencontrar motivação a partir de uma visão mais alinhada com seu presente. A esperança surge quando você passa a respeitar sua própria visão de futuro.

Dica cósmica: Honre seus sonhos atuais, não versões antigas de si mesmo.

Filmes para o signo de Peixes

As Aventuras de Pi - Espiritualidade e imaginação por Reprodução
Brilho Eterno de uma Mente sem Lembranças – Emoção e memória por Reprodução
O Fabuloso Destino de Amélie Poulain – Delicadeza, imaginação e afeto por Reprodução
Ela - Amor idealizado por Reprodução
Amor Além da Vida – Sensibilidade extrema por Reprodução
Me Chame Pelo Seu Nome – Emoção pura por Reprodução
As Vantagens de Ser Invisível – Empatia e sentimento por Reprodução
O Curioso Caso de Benjamin Button – Tempo e sensibilidade por Reprodução
O Labirinto do Fauno – Fantasia e dor por Reprodução
A Forma da Água – Amor sensível e simbólico por Reprodução
1 de 10
As Aventuras de Pi - Espiritualidade e imaginação por Reprodução

Tags:

Signo Câncer Touro Peixes Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Chega de esperar: 4 signos entram em fase intensa de amor e decisões corajosas nesta sexta (23 de janeiro)

Chega de esperar: 4 signos entram em fase intensa de amor e decisões corajosas nesta sexta (23 de janeiro)
Imagem - Fóssil de 2 milhões de anos pode explicar a destreza humana usada hoje em celulares

Fóssil de 2 milhões de anos pode explicar a destreza humana usada hoje em celulares
Imagem - Zé Felipe abandona clínica após proposta inesperada de médico: 'Deu ruim na hora'

Zé Felipe abandona clínica após proposta inesperada de médico: 'Deu ruim na hora'

MAIS LIDAS

Imagem - ‘Porra, tô com vontade de chorar’, diz ex-atacante de Bahia e Vitória após estreia no Sport
01

‘Porra, tô com vontade de chorar’, diz ex-atacante de Bahia e Vitória após estreia no Sport

Imagem - O que não serve fica para trás: 2 signos encerram ciclos dolorosos para viver um novo começo hoje (22 de janeiro)
02

O que não serve fica para trás: 2 signos encerram ciclos dolorosos para viver um novo começo hoje (22 de janeiro)

Imagem - Como é a nova mansão de Xuxa Meneghel com 900 m² integrada à natureza e conceito sustentável
03

Como é a nova mansão de Xuxa Meneghel com 900 m² integrada à natureza e conceito sustentável

Imagem - Ambulantes protestam em frente à antiga rodoviária: 'Governador, não somos cachorros, precisamos de sua atenção'
04

Ambulantes protestam em frente à antiga rodoviária: 'Governador, não somos cachorros, precisamos de sua atenção'