Ana Beatriz Sousa
Publicado em 11 de março de 2026 às 16:00
O capítulo desta quarta-feira (11) em 'Êta Mundo Melhor!' começa com caos. No momento mais esperado, Celso surge como um furacão, interrompe a união de Candinho e Zulma e joga a verdade no ventilador instaurando um escândalo que faz Zulma perder o chão. Sem saída, ela pega Samir e foge desesperada da igreja, mas o destino é cruel e a vilã acaba sofrendo um acidente sério durante a fuga.
Enquanto Zenaide e as crianças choram pelo estado de saúde de Zulma, outras verdades aparecem. Anabela finalmente descobre que seu pai é ninguém menos que Ernesto. E por falar em redenção, Celso decide enfrentar as consequências de seus atos e anuncia que vai se entregar à justiça, deixando Dita em choque.
Êta Mundo Melhor! vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.