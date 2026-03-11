NOVELA DAS 6

Casamento de Candinho termina com fuga desesperada de Zulma em 'Êta Mundo Melhor!' desta quarta (11)

Confira o resumo da trama escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 11 de março de 2026 às 16:00

Zulma (Heloisa Périssé) acabará desmascarada durante seu casamento com Candinho (Sergio Guizé) em “Êta mundo melhor!” Crédito: Reprodução/TV Globo

O capítulo desta quarta-feira (11) em 'Êta Mundo Melhor!' começa com caos. No momento mais esperado, Celso surge como um furacão, interrompe a união de Candinho e Zulma e joga a verdade no ventilador instaurando um escândalo que faz Zulma perder o chão. Sem saída, ela pega Samir e foge desesperada da igreja, mas o destino é cruel e a vilã acaba sofrendo um acidente sério durante a fuga.



Novela das 18h, Êta Mundo Melhor!: veja os personagens 1 de 35

Enquanto Zenaide e as crianças choram pelo estado de saúde de Zulma, outras verdades aparecem. Anabela finalmente descobre que seu pai é ninguém menos que Ernesto. E por falar em redenção, Celso decide enfrentar as consequências de seus atos e anuncia que vai se entregar à justiça, deixando Dita em choque.

