Quanto custa se hospedar em hotel de luxo onde Lore Improta e Léo Santana estão no Caribe; veja valores

Após maratona de Carnaval, casal desembarca em Saint Barth para comemoração romântica

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 8 de março de 2026 às 20:36

Lore Improta e Léo Santana celebram aniversário de casamento em hotel de luxo Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Depois de entregarem tudo na avenida e nos palcos durante o Carnaval, Lore Improta e Léo Santana decidiram que era hora de tirar as merecidas férias. O destino escolhido para recarregar as energias e celebrar os cinco anos de casamento foi nada menos que Saint Barthélemy, a ilha queridinha das celebridades no Caribe.

O casal não economizou no conforto e está hospedado no Rosewood Le Guanahani. Para se ter uma ideia do nível de exclusividade, o refúgio à beira-mar oferece uma experiência que pode custar uma pequena fortuna: as diárias chegam a bater a casa dos R$ 28 mil em suas acomodações mais luxuosas, com vista direta para as águas cristalinas da região.

Lore fez questão de mostrar aos seguidores que a recepção. Ao abrirem a porta da suíte, os dois foram recebidos com um cenário impecável: pétalas de rosas espalhadas, balões, guloseimas personalizadas e fotos da família para matar a saudade da pequena Liz.

Além do clima de romance, o hotel oferece trilhas exclusivas, exposições de arte e experiências gastronômicas de dar inveja. Pelo que tudo indica, o "Gigante" e a dançarina estão aproveitando cada segundo desse refúgio tropical antes de voltarem à rotina intensa.

