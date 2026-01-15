Acesse sua conta
Léo Santana diz sentir sintomas da gravidez de Lore Improta: 'Às vezes, um enjoozinho'

Cantor e dançarina esperam o segundo filho do casal, um menino

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 09:57

Léo Santana e Lore Improta esperam o segundo filho
Léo Santana e Lore Improta esperam o segundo filho Crédito: Reprodução/Instagram

Léo Santana revelou que tem sentido alguns dos sintomas da gravidez de sua esposa, Lore Improta. À espera do segundo filho do casal, um menino, o cantor contou nas redes sociais que percebeu mudanças no próprio corpo durante a gestação da dançarina.

Em um vídeo publicado no Instagram, Léo disse que passou a sentir mais sono, vontade de fazer xixi e mudanças intestinais. Os dois já são pais de uma menina, Liz, de 4 anos.

Léo Santana, Lore Improta e Liz
Lore Improta e Liz
"Estou falando desde o terceiro mês de que o marido tem alguns sintomas que a esposa tem na gravidez: sono, caga do nada, mija para caramba...", brincou o cantor, arrancando risos de Lore, que está no quarto mês de gestação.

Durante a conversa, a dançarina questionou se ele também enfrentava enjoos e ficou surpresa com a resposta. "Às vezes, um enjoozinho", afirmou Léo. "E hoje teve queda de pressão, né?", completou Lore. "Exato", confirmou Léo.

Recentemente, Lore contou que pretende reaproveitar o quarto da filha mais velha para o bebê que está a caminho. A família está construindo uma nova mansão e, enquanto a obra não é concluída, o casal planeja reorganizar os espaços da casa atual.

