Naiane e Agrado são irmãs em ‘Coração Acelerado’? Flashback desvendará mistério do passado

Felipe Sena
Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 17:37
Nos próximos capítulos da novela “Coração Acelerado”, cenas do passado mostrarão que o destino que o destino de Agrado (Isadora Cruz) e Naiane (Isabelle Drummond) pode ter uma ligação muito maior do que João Raul (Filipe Bragança).
Apesar de mal ter começado, a novela entra numa fase de grandes descobertas, e assim o público compreende por que Janete foi escorraçada de sua cidade natal há anos. O que parecia ter sido um deslize, na verdade, foi um plano diabólico de sua própria irmã, Zilá (Leandra Leal).
Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo
Os flashbacks mostrarão que Janete era noiva de Alaorzinho (Daniel de Oliveira) e sonhava com a música. Zilá, com inveja da irmã, contratou o golpista Jean Carlos (Ricardo Pereira) para seduzi-la, e o plano deu certo.
Janete caiu na armadilha, e foi flagrada pelo noivo e expulsa de casa pelo próprio pai. Grávida e sem rumo, Janete (Letícia Spiller) partiu acreditando que o pai de Agrado era o empresário farsante. Contudo, novas pistas sugerem que a cronologia dos fatos pode esconder uma surpresa.
Com o reaparecimento de Jean Carlos (Ricardo Pereira) em Bom Retorno e as provocações constantes de Zilá, a suspeita de que Agrado seja filha de Alaorzinho cresceu drasticamente. Caso isso se confirme, a protagonista pode ser considerada irmã direta de Naiane, o que criaria um laço familiar inesperado e cheio de conflitos, já que as duas têm vidas e personalidades opostas.
O confronto entre Janete e suposto pai de sua filha terminou de forma trágica, com ambos caindo de um penhasco após uma intervenção de Zilá, que faz de tudo para que o segredo que pode mudar a vida de Naiane e Agrado venha à tona.
A vilã tenta manipular Janete, fazendo-a acreditar que é culpada pela morte de Jean Carlos, para manter o segredo sobre a verdadeira origem de Agrado bem guardado. A busca pela verdade promete colocar Janete e Naiane em rota de colisão, enquanto Zilá faz de tudo para que sua rede de mentiras não seja desmascarada.