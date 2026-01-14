DESTINO

Naiane e Agrado são irmãs em ‘Coração Acelerado’? Flashback desvendará mistério do passado

Destino das duas, que vivem em mundos diferentes, pode se colidir após revelação

Felipe Sena

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 17:37

Agrado e Naiane em 'Coração Acelerado' Crédito: Reprodução | Globo

Nos próximos capítulos da novela “Coração Acelerado”, cenas do passado mostrarão que o destino que o destino de Agrado (Isadora Cruz) e Naiane (Isabelle Drummond) pode ter uma ligação muito maior do que João Raul (Filipe Bragança).

Apesar de mal ter começado, a novela entra numa fase de grandes descobertas, e assim o público compreende por que Janete foi escorraçada de sua cidade natal há anos. O que parecia ter sido um deslize, na verdade, foi um plano diabólico de sua própria irmã, Zilá (Leandra Leal).

Os flashbacks mostrarão que Janete era noiva de Alaorzinho (Daniel de Oliveira) e sonhava com a música. Zilá, com inveja da irmã, contratou o golpista Jean Carlos (Ricardo Pereira) para seduzi-la, e o plano deu certo.

Janete caiu na armadilha, e foi flagrada pelo noivo e expulsa de casa pelo próprio pai. Grávida e sem rumo, Janete (Letícia Spiller) partiu acreditando que o pai de Agrado era o empresário farsante. Contudo, novas pistas sugerem que a cronologia dos fatos pode esconder uma surpresa.

Com o reaparecimento de Jean Carlos (Ricardo Pereira) em Bom Retorno e as provocações constantes de Zilá, a suspeita de que Agrado seja filha de Alaorzinho cresceu drasticamente. Caso isso se confirme, a protagonista pode ser considerada irmã direta de Naiane, o que criaria um laço familiar inesperado e cheio de conflitos, já que as duas têm vidas e personalidades opostas.

O confronto entre Janete e suposto pai de sua filha terminou de forma trágica, com ambos caindo de um penhasco após uma intervenção de Zilá, que faz de tudo para que o segredo que pode mudar a vida de Naiane e Agrado venha à tona.