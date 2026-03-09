Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

BBB 26: Jordana revela suposto plano de rivais e Cowboy arma nova estratégia no jogo

Sister afirma que grupo liderado por Babu tentou desviar votos para colocá-la no Paredão

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 9 de março de 2026 às 23:15

Jordana revela possível plano de rivais e Cowboy discute nova estratégia no jogo Crédito: Reprodução/TV Globo

O clima de desconfiança tomou conta da casa do BBB 26 após uma conversa reveladora no Quarto Eternidade. Durante o bate-papo, Jordana contou a Alberto Cowboy e Marciele que ouviu detalhes de um suposto plano articulado por rivais para colocá-la diretamente no Paredão.

Segundo a sister, o grupo liderado por Babu Santana teria planejado uma estratégia para desviar votos dentro da casa. A ideia, de acordo com Jordana, seria simular um voto comum em Samira, enquanto o verdadeiro alvo seria ela.

Para a participante, a estratégia acabou não funcionando como o esperado por causa da postura de Chaiany, que, segundo ela, estaria focada em atacá-la dentro do jogo.

“A Chai é o que embaça a gente lá no outro grupo. De tanto ela ser obstinada em me atacar, é por isso que ela está no Paredão”, afirmou Jordana durante a conversa com os aliados.

A sister também disse ter ouvido que a ideia teria partido de Babu. “Isso foi o que eu escutei. Ele falou: ‘Tá vendo? Ia dar certo o negócio lá’. Porque o Babu Santana queria”, contou.

Jordana cumpre promessa e faz topless no BBB 26

Jordana é do signo de Leão por Manoella Mello/TV Globo
Jordana pula na piscina sem a parte de cima do biquíni no BBB 26 por Reprodução/Globo
Jordana pula na piscina sem a parte de cima do biquíni no BBB 26 por Reprodução/Globo
Post feito pelos administradores das redes sociais de Jordana enquanto paredão falso era disputado por Reprodução/Globo
Jordana pula na piscina sem a parte de cima do biquíni no BBB 26 por Reprodução/Globo
1 de 5
Jordana é do signo de Leão por Manoella Mello/TV Globo

Após a revelação, o trio passou a discutir novas estratégias para as próximas semanas no BBB 26. Durante a conversa, Cowboy sugeriu que Jordana e Marciele se aproximem de Ana Paula Renault, já que a jornalista teria mais abertura com as duas participantes do que com os homens da casa.

A ideia seria criar uma ponte de diálogo para fortalecer alianças e ampliar as possibilidades de voto nas próximas formações de Paredão.

“A gente faz o meio de campo. Vocês acompanham. Quando a gente conversa, deixamos claro que não votamos na Ana Paula agora, mas quando for conveniente e necessário, eu vou votar”, explicou Jordana, destacando que a aproximação seria estratégica.

Durante o papo, os brothers também comentaram sobre a posição de Breno no jogo. Segundo Jordana, o participante tem despertado desconfiança entre diferentes grupos dentro da casa. “Ninguém confia no Breno”, afirmou a sister.

Mesmo assim, Marciele ponderou que alguns participantes continuam mantendo diálogo com o biólogo por conveniência dentro do jogo. Para Alberto Cowboy, o objetivo agora é enfraquecer um dos grupos da casa para provocar uma nova configuração nas alianças. “O que a gente quer é diminuir a força de um dos grupos. Se sair dois, eles vão ter que buscar refúgio. O grupo que se mostrar mais confiável, a gente vai com eles”, concluiu.

Leia mais

Imagem - Tays Reis chora ao revelar atitude de Claudia Leitte: ‘Sem palavras’

Tays Reis chora ao revelar atitude de Claudia Leitte: ‘Sem palavras’

Imagem - Lívia Andrade revela diagnóstico de neuralgia do trigêmeo após sentir dor intensa no rosto: 'Dói tudo'

Lívia Andrade revela diagnóstico de neuralgia do trigêmeo após sentir dor intensa no rosto: 'Dói tudo'

Imagem - Nicolas Prattes celebra primeiro vilão em ‘Nobreza do Amor’ e surge com Sabrina Sato em festa da novela

Nicolas Prattes celebra primeiro vilão em ‘Nobreza do Amor’ e surge com Sabrina Sato em festa da novela

Mais recentes

Imagem - Tays Reis chora ao revelar atitude de Claudia Leitte: ‘Sem palavras’

Tays Reis chora ao revelar atitude de Claudia Leitte: ‘Sem palavras’
Imagem - Universo envia alívio e renovação hoje (9 de março) para 4 signos começarem a semana com o pé direito

Universo envia alívio e renovação hoje (9 de março) para 4 signos começarem a semana com o pé direito
Imagem - Paixão à vista: 4 signos entram em fase intensa de aventura e descobertas no amor este mês (9 de março)

Paixão à vista: 4 signos entram em fase intensa de aventura e descobertas no amor este mês (9 de março)

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura abre processo seletivo com 242 vagas imediatas a partir do nível fundamental
01

Prefeitura abre processo seletivo com 242 vagas imediatas a partir do nível fundamental

Imagem - Uber passa a ter ferramenta para que usuárias possam escolher viagens com motoristas mulheres
02

Uber passa a ter ferramenta para que usuárias possam escolher viagens com motoristas mulheres

Imagem - Frente fria com chuva forte, acima do normal, avança para novo estado nesta segunda (9)
03

Frente fria com chuva forte, acima do normal, avança para novo estado nesta segunda (9)

Imagem - Vazamento de esgoto e mofo: MP aciona Justiça contra hospital de Salvador por irregularidades
04

Vazamento de esgoto e mofo: MP aciona Justiça contra hospital de Salvador por irregularidades