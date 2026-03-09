BBB 26: Jordana revela suposto plano de rivais e Cowboy arma nova estratégia no jogo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 9 de março de 2026 às 23:15
O clima de desconfiança tomou conta da casa do BBB 26 após uma conversa reveladora no Quarto Eternidade. Durante o bate-papo, Jordana contou a Alberto Cowboy e Marciele que ouviu detalhes de um suposto plano articulado por rivais para colocá-la diretamente no Paredão.
Segundo a sister, o grupo liderado por Babu Santana teria planejado uma estratégia para desviar votos dentro da casa. A ideia, de acordo com Jordana, seria simular um voto comum em Samira, enquanto o verdadeiro alvo seria ela.
Para a participante, a estratégia acabou não funcionando como o esperado por causa da postura de Chaiany, que, segundo ela, estaria focada em atacá-la dentro do jogo.
“A Chai é o que embaça a gente lá no outro grupo. De tanto ela ser obstinada em me atacar, é por isso que ela está no Paredão”, afirmou Jordana durante a conversa com os aliados.
A sister também disse ter ouvido que a ideia teria partido de Babu. “Isso foi o que eu escutei. Ele falou: ‘Tá vendo? Ia dar certo o negócio lá’. Porque o Babu Santana queria”, contou.
Após a revelação, o trio passou a discutir novas estratégias para as próximas semanas no BBB 26. Durante a conversa, Cowboy sugeriu que Jordana e Marciele se aproximem de Ana Paula Renault, já que a jornalista teria mais abertura com as duas participantes do que com os homens da casa.
A ideia seria criar uma ponte de diálogo para fortalecer alianças e ampliar as possibilidades de voto nas próximas formações de Paredão.
“A gente faz o meio de campo. Vocês acompanham. Quando a gente conversa, deixamos claro que não votamos na Ana Paula agora, mas quando for conveniente e necessário, eu vou votar”, explicou Jordana, destacando que a aproximação seria estratégica.
Durante o papo, os brothers também comentaram sobre a posição de Breno no jogo. Segundo Jordana, o participante tem despertado desconfiança entre diferentes grupos dentro da casa. “Ninguém confia no Breno”, afirmou a sister.
Mesmo assim, Marciele ponderou que alguns participantes continuam mantendo diálogo com o biólogo por conveniência dentro do jogo. Para Alberto Cowboy, o objetivo agora é enfraquecer um dos grupos da casa para provocar uma nova configuração nas alianças. “O que a gente quer é diminuir a força de um dos grupos. Se sair dois, eles vão ter que buscar refúgio. O grupo que se mostrar mais confiável, a gente vai com eles”, concluiu.