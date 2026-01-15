Acesse sua conta
BBB 26: Pedro surta, diz ser perseguido na casa e confessa que já traiu a esposa

Participante chorou em conversa com Brigido

  Giuliana Mancini

  Giuliana Mancini

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 08:31

Pedro chora em conversa com Brigido na área externa do BBB 26
Pedro chora em conversa com Brigido na área externa do BBB 26 Crédito: Reprodução/Globoplay

Pedro Henrique Espíndola passou a demonstrar sinais de ansiedade após o resultado da primeira Prova do Líder do BBB 26.  brother afirmou estar sendo alvo de comentários e articulações dentro da casa, e se mostrou convencido de que seria votado em massa no primeiro Paredão do programa. Ele chegou a chorar em conversa com Brigido, e confessou que já traiu a esposa.

Pedro afirmou que teria ouvido outros participantes falando mal dele, o que aumentou ainda mais seu nervosismo. A interpretação de ruídos e conversas deixou o brother visivelmente desestabilizado, a ponto de colegas sugerirem que ele procurasse apoio psicológico oferecido pela produção do reality.

Pedro também falou que nunca havia contado à própria família sobre a traição. "Esse negócio é um negócio que nem minha família sabe… Esse negócio de traição. Quem sabe é minha sogra, é muito íntimo. Abri aqui para 200 milhões de pessoas. Tem coisa que se fala e não se desfala", disse Pedro, visivelmente abalado ao perceber o peso da revelação.

Brígido tentou amenizar a situação e aconselhou o colega a não insistir no assunto. "Não é algo bonito de se falar, mas se são águas passadas e tu já se resolveu com tua esposa, não repita. Seja um homem de honra. Família não deixa brecha", afirmou.

Ainda segundo Brígido, a exposição excessiva pode ter gerado um problema estratégico logo no início do BBB 26. Para ele, Pedro acabou se colocando naturalmente na mira dos votos. "Eu acho que tu colocou um alvo nas costas. Talvez a única maneira de tu não ir ao paredão agora seja porque a gente da casa de vidro se fechou para não se votar", avaliou.

