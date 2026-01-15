BBB 26: Pedro surta, diz ser perseguido na casa e confessa que já traiu a esposa

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 08:31
Pedro Henrique Espíndola passou a demonstrar sinais de ansiedade após o resultado da primeira Prova do Líder do BBB 26. brother afirmou estar sendo alvo de comentários e articulações dentro da casa, e se mostrou convencido de que seria votado em massa no primeiro Paredão do programa. Ele chegou a chorar em conversa com Brigido, e confessou que já traiu a esposa.
Pedro afirmou que teria ouvido outros participantes falando mal dele, o que aumentou ainda mais seu nervosismo. A interpretação de ruídos e conversas deixou o brother visivelmente desestabilizado, a ponto de colegas sugerirem que ele procurasse apoio psicológico oferecido pela produção do reality.
Pedro, participante do BBB 26
Alberto Cowboy, vencedor da Prova do Líder, foi direto ao aconselhar o participante. Segundo ele, a postura adotada por Pedro poderia acabar afastando ainda mais os outros jogadores. "Você tem que mostrar o Pedro que a gente conhece, não o Pedro ansioso, porque ninguém vai gostar. Já tem gente cheia de ansiedade em casa", alertou.
Em meio ao descontrole emocional, Pedro acabou extrapolando o jogo e fez uma confissão pessoal delicada durante uma conversa com Brigido: o brother revelou que já traiu a esposa.
"Sabe o que eu fico mais de cara? É que a minha esposa faz tudo pela família, entendeu? Eu acho que ela chegou no limite. Ela aceitou um negócio que eu nunca aceitaria. Por causa da família, entendeu? Eu nunca, mano. Se ela pensar em conversar com alguém... Você vê como o mundo é diferente, mano? Eu sou um idiota. Se ela chegar e eu pensar que ela está conversando com outro homem, para mim acabou. Eu já traí a minha esposa com outra mulher e ela se sujeitou a aceitar isso por causa da nossa família", falou.
Pedro também falou que nunca havia contado à própria família sobre a traição. "Esse negócio é um negócio que nem minha família sabe… Esse negócio de traição. Quem sabe é minha sogra, é muito íntimo. Abri aqui para 200 milhões de pessoas. Tem coisa que se fala e não se desfala", disse Pedro, visivelmente abalado ao perceber o peso da revelação.
Brígido tentou amenizar a situação e aconselhou o colega a não insistir no assunto. "Não é algo bonito de se falar, mas se são águas passadas e tu já se resolveu com tua esposa, não repita. Seja um homem de honra. Família não deixa brecha", afirmou.
Ainda segundo Brígido, a exposição excessiva pode ter gerado um problema estratégico logo no início do BBB 26. Para ele, Pedro acabou se colocando naturalmente na mira dos votos. "Eu acho que tu colocou um alvo nas costas. Talvez a única maneira de tu não ir ao paredão agora seja porque a gente da casa de vidro se fechou para não se votar", avaliou.