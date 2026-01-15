Acesse sua conta
BBB 26: Que horas vai tocar o Big Fone hoje? Veja detalhes da dinâmica desta quinta-feira (15)

Primeira ligação dentro do BBB 26 vai conceder imunidade e deixará dois emparedados; entenda

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 07:33

BBB 26 tem três Big Fones
BBB 26 tem três Big Fones Crédito: Globo/Reprodução

Hoje é dia de Big Fone no BBB 26! Ele vai tocar pela primeira vez durante o programa ao vivo desta quinta-feira (15), que começa às 22h25, logo após a novela Três Graças. A dinâmica terminará com uma imunidade e os dois primeiros indicados ao Paredão. A edição também deve confirmar Alberto Cowboy como o Líder da semana.

Tadeu Schmidt detalhou como tudo funcionará nesta noite. Os três Big Fones espalhados pela casa tocarão simultaneamente. No entanto, apenas um deles transmitirá uma mensagem. O aparelho será escolhido por meio de votação do público no site do Gshow. 

Quem atender o telefone correto estará imune e deverá indicar uma pessoa ao Paredão. Esse emparedado, por sua vez, terá que dar um Contragolpe, colocando mais alguém na berlinda. 

Na sexta-feira (16), o campeão da disputa pela liderança deverá anunciar cinco pessoas que estarão Na Mira do Líder. Depois disso, no sábado (17), acontecerá a primeira Prova do Anjo da temporada. Além de imunizar uma pessoa, quem vencer participará de uma outra dinâmica, onde poderá comprar uma segunda imunidade.

No domingo (18), o primeiro Paredão da temporada será formado. O Líder indica uma pessoa à berlinda, que se une aos outros dois já indicados via Big Fone e ao mais votado pela casa. 

Na Prova Bate e Volta, três pessoas jogam e uma se salva. No fim do programa ao vivo, estará formado o primeiro Paredão triplo do BBB 26.

Tags:

Bbb tv Globo Globo Paredão Reality Show bbb 26 big Brother Brasil Bbb26 big Fone Prova do Líder Prova do Anjo

