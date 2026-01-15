TELEVISÃO

Alberto Cowboy vence a primeira Prova do Líder do BBB 26 após mais de 26h de resistência

Veterano bateu próprio recorde na disputa, que só encerrou na madrugada desta quinta-feira (15)

Giuliana Mancini

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 07:01

Alberto Cowboy é o primeiro líder do BBB 26 Crédito: Reprodução/Globoplay

Alberto Cowboy é o primeiro líder do BBB 26. Após resistir mais de 26 horas ao lado de Jonas Sulzbach, o Veterano foi o último participante a deixar o Provódromo, já na madrugada desta quinta-feira (15), e conquistou a liderança. Ele está imune e deverá indicar um rival para o paredão de estreia.

A prova, que era de resistência, teve início na noite de terça-feira (13), com todos os Veteranos, Camarotes e Pipocas na disputa pelo título mais importante do jogo. Após longas horas de competição, restava apenas Cowboy e Jonas. E, por volta de 1h52 desta quinta (15), o gaúcho desistiu, abrindo o caminho para a liderança de Alberto.

"Eu vou descer aqui. Essa prova aqui é tua. Eu não vou conseguir chegar de manhã. Estou com dor aqui [nas costas]. Aguentaria um pouco mais? Aguentaria, mas não até de manhã", disse Jonas ao descer da plataforma.

O empresário, então, aplaudiu Alberto Cowboy. "Não poderia ter sido melhor", falou o vencedor, antes de comemorar e se jogar na piscina de bolinhas.

O mineiro de 49 anos também bateu seu próprio recorde de resistência dentro do Big Brother Brasil. No BBB 7, ele resistiu em pé, dentro de uma gaiola, por 21 horas e 30 minutos, ao lado de seu rival, Diego Alemão. Na época, Cowboy também levou a melhor e saiu consagrado como Líder.

Nesta primeira Prova do Líder do BBB 26, Ana Paula Renault foi a primeira a sair, ainda no programa ao vivo. Ela foi eliminada por Brigido, que venceu a rodada eliminatória no início da disputa. Já o próprio Brigido deixou a prova na sequência, após tropeçar por volta de 1h40 da manhã.

Jordana venceu a segunda rodada eliminatória e tirou Juliano Floss da disputa. Pedro saiu na sequência, após se distrair. Ele chorou muito lamentando a derrota. Solange Couto reclamou da falta de água e desistiu. Depois, veio a eliminação de Samira. Jonas Sulzbach ganhou a outra rodada eliminatória e escolheu eliminar Paulo Augusto. Aline Campos decidiu deixar a prova, e Milena foi eliminada ao pular da plataforma antes da hora.

Marcelo decidiu sair da disputa sem fazer muito alarde, apenas se despedindo dos colegas. Logo em seguida, Sol Vega deixou a dinâmica com ele. Maxiane foi a 12ª a deixar a prova, por não aguentar mais. Jordana saiu da competição após resistir por mais de nove horas.

Henri Castelli passou mal, sofreu convulsão e recebeu atendimento médico. A disputa chegou a ser paralisada, mas foi retomada minutos depois.

Babu Santana saiu da prova por volta das 10h20. Breno desistiu às 17h24, seguido por Sarah Andrade, que deixou a disputa às 17h50. Às 20h30, Marciele avisou que tinha que usar o banheiro e abandonou a competição. Já Edilson Capetinha deixou a prova às 22h11.

Por fim, por volta de 1h50 da madrugada desta quinta-feira (15), após quase 27 horas de disputa, Jonas desistiu, e Alberto se tornou o primeiro líder do BBB 26.



Como funcionou a prova?

Os participantes foram posicionados ao redor de uma piscina de bolinhas. Quando um sinal sonoro era disparado, eles deviam procurar um cartão com produtos do patrocinador e posicioná-lo em um nicho. Em seguida, saíam da piscina e aguardavam. Em seguida, era anunciado pela produção qual o produto escolhido da vez.