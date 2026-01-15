Alberto Cowboy vence a primeira Prova do Líder do BBB 26 após mais de 26h de resistência

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 07:01
Alberto Cowboy é o primeiro líder do BBB 26. Após resistir mais de 26 horas ao lado de Jonas Sulzbach, o Veterano foi o último participante a deixar o Provódromo, já na madrugada desta quinta-feira (15), e conquistou a liderança. Ele está imune e deverá indicar um rival para o paredão de estreia.
A prova, que era de resistência, teve início na noite de terça-feira (13), com todos os Veteranos, Camarotes e Pipocas na disputa pelo título mais importante do jogo. Após longas horas de competição, restava apenas Cowboy e Jonas. E, por volta de 1h52 desta quinta (15), o gaúcho desistiu, abrindo o caminho para a liderança de Alberto.
Alberto Cowboy (BBB 26)
"Eu vou descer aqui. Essa prova aqui é tua. Eu não vou conseguir chegar de manhã. Estou com dor aqui [nas costas]. Aguentaria um pouco mais? Aguentaria, mas não até de manhã", disse Jonas ao descer da plataforma.
O empresário, então, aplaudiu Alberto Cowboy. "Não poderia ter sido melhor", falou o vencedor, antes de comemorar e se jogar na piscina de bolinhas.
O mineiro de 49 anos também bateu seu próprio recorde de resistência dentro do Big Brother Brasil. No BBB 7, ele resistiu em pé, dentro de uma gaiola, por 21 horas e 30 minutos, ao lado de seu rival, Diego Alemão. Na época, Cowboy também levou a melhor e saiu consagrado como Líder.
Jonas Sulzbach
Nesta primeira Prova do Líder do BBB 26, Ana Paula Renault foi a primeira a sair, ainda no programa ao vivo. Ela foi eliminada por Brigido, que venceu a rodada eliminatória no início da disputa. Já o próprio Brigido deixou a prova na sequência, após tropeçar por volta de 1h40 da manhã.
Jordana venceu a segunda rodada eliminatória e tirou Juliano Floss da disputa. Pedro saiu na sequência, após se distrair. Ele chorou muito lamentando a derrota. Solange Couto reclamou da falta de água e desistiu. Depois, veio a eliminação de Samira. Jonas Sulzbach ganhou a outra rodada eliminatória e escolheu eliminar Paulo Augusto. Aline Campos decidiu deixar a prova, e Milena foi eliminada ao pular da plataforma antes da hora.
Veteranos do BBB 26
Marcelo decidiu sair da disputa sem fazer muito alarde, apenas se despedindo dos colegas. Logo em seguida, Sol Vega deixou a dinâmica com ele. Maxiane foi a 12ª a deixar a prova, por não aguentar mais. Jordana saiu da competição após resistir por mais de nove horas.
Henri Castelli passou mal, sofreu convulsão e recebeu atendimento médico. A disputa chegou a ser paralisada, mas foi retomada minutos depois.
Babu Santana saiu da prova por volta das 10h20. Breno desistiu às 17h24, seguido por Sarah Andrade, que deixou a disputa às 17h50. Às 20h30, Marciele avisou que tinha que usar o banheiro e abandonou a competição. Já Edilson Capetinha deixou a prova às 22h11.
Por fim, por volta de 1h50 da madrugada desta quinta-feira (15), após quase 27 horas de disputa, Jonas desistiu, e Alberto se tornou o primeiro líder do BBB 26.
Os participantes foram posicionados ao redor de uma piscina de bolinhas. Quando um sinal sonoro era disparado, eles deviam procurar um cartão com produtos do patrocinador e posicioná-lo em um nicho. Em seguida, saíam da piscina e aguardavam. Em seguida, era anunciado pela produção qual o produto escolhido da vez.
Quem retirasse o cartão específico seria o vencedor da rodada. Se mais de um participante acertasse, valia quem colocou o item primeiro no suporte.